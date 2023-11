Nga Mea ngaro o te Mokowhiti: Te Tirotiro i nga Oro Kino i Tawahi o Te Ao

No tata nei i huraina ai e NASA he rārangipāpāho whakaihiihi i runga i tana paetukutuku, e whakaatu ana i nga oro whakamataku me nga oro whakamataku e uru ana ki te whanuitanga o te waahi o waho. I whakaemihia mai i nga momo miihana me nga huihuinga puta noa i te punaha solar, ko tenei kohinga matawhānui o nga riipene oro e whakaatu ana i te hunga whakarongo ki te ao hou o nga oro extraterrestrial.

Ko tetahi o enei topenga e kawe ana i a tatou ki te haerenga i te taha o te Mihana Juno a NASA i te wa e rere atu ana i Europa, tetahi o nga marama pohehe o Jupiter. Ma tana tangi whakahiato, ka taea e tenei titonga tiretiera te ruku ia tatou ki roto i te ahua ngaro o te waahi hohonu. Ko tetahi atu o nga mahi whakahiato i ahu mai i te nebula Cat's Eye, kei te 3,262 tau marama te tawhiti atu i to maatau ao.

Ko te Sonification, ko te mahi huri i nga raraunga mokowhiti ki nga oro ka rangona, ka taea e nga kaiputaiao te tuhura me te wetewete i nga waahi kore kitea o te ao. Na roto i te whakakotahitanga o nga oro mokowhiti me etahi atu raraunga me te whakanui ake i a raatau, kua hangaia e nga kairangahau tetahi wheako whakarongo whakamiharo e whakaatu ana i nga mea whakamiharo huna o te ao.

Ko ia topenga oro, mai i te 20 hēkona ki te tata ki te meneti, ka hurahia he ahua ahurei o te ao, ka whakakore i te whakaaro o te wahangu i te waahi. He rereke ki nga whakapono rongonui, ka rangona te oro i nga ahuatanga tika. Ahakoa ka aukatia e te korehau te whakatipu ngaru oro tuku iho, ko etahi o nga taiao o te ao, penei i nga tautau tupuni e whai kiko ana i te hau, ka homai he hohoohooho whakahihiri.

Ko te rangahau o mua a NASA mo te oro i te waahi ka pakaru te pohehe ko te kore o te oro. I huraina e te umanga nga oro whakahihiko i hopukina mai i te kohao pango, e whakaatu ana ka taea e nga ngaru oro te haruru i roto i enei hinonga aorangi whakamiharo. I tua atu, kua kitea e nga kaiputaiao te kaha whakamataku o nga ngaru o te Ra. Mena ka hikoi enei ngaru i te waahi, ka puta he 100dB whakamiharo i te wa ka tae ki te whenua, e ai ki te American Academy of Audiology.

Na roto i te reo oro, ka whakakorikori a NASA i o tatou whakaaro me te tono kia mohio tatou ki nga mea ngaro kei tua atu i nga rohe o to tatou ao. Ko te tuku i te matapihi ki roto i te whanui nui me te ahua o te waahi o te waahi, ko enei oro kino e pa ana ki te miharo me te whakahihiri.

FAQs

He oro kei te waahi?

I roto i te tikanga tuku iho, e kore e taea e nga ngaru oro te haere ma te waatea o te waahi. Heoi, i raro i etahi ahuatanga, ka puta te oro ki te mokowhiti, ina koa ki nga taiao e nui ana te hau, penei i nga tautau tupuni.

He pehea te hopu i nga oro mokowhiti?

Ka hopukina nga oro mokowhiti ma te whakamahi taputapu motuhake i runga waka mokowhiti. Ko enei taputapu ka huri i nga raraunga mokowhiti ki nga oro ka rangona ma te mahi e kiia nei ko te sonification.

Ka rongo te tangata i nga oro mokowhiti?

Ahakoa kaore e taea e te tangata te rongo i nga oro i roto i te waatea o te waahi na te kore o te hau, ka whakamaoritia e NASA enei oro ki nga iarere ka kitea e o tatou taringa. Ma tenei ka taea e tatou te tuhura me te maioha ki te symphony rangi kei tua atu i to tatou ao.