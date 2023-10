Ko te Rere Rererangi a Jupiter i kitea e James Webb Space Telescope a NASA

Ko James Webb Space Telescope a NASA kua hopu i tetahi ahua o tetahi ahuatanga kaore i mohiotia i mua i te hau o Jupiter. Ko te ahua e whakaatu ana i te awa rererangi tere-tere neke atu i te 3,000 maero ka noho ki runga ake i nga papa kapua matua i te equator o Jupiter.

Ko te kaituhi matua a Ricardo Hueso o te Whare Wananga o te Whenua Basque i Bilbao, Spain, i tino miharo mo te kitenga, e kii ana, "Ko nga mea i kitea e matou i nga wa katoa ko te kohu kohu i roto i te hau o Jupiter ka puta he ahua maamaa ka taea e tatou te whai me te tere o te ao. hurihanga.”

Ko te awa rererangi e tohu ana i te punaha huarere hihiri me te tere haere i runga i a Jupiter. Ma tenei kitenga he whakamarama hou mo nga ahuatanga uaua me te tipu haere tonu o nga hau roroa hau penei i a Jupiter.

Ko te ahua i hopukina e te James Webb Space Telescope e whakaatu ana i nga korero whakamiharo mo nga tihi kapua o Jupiter, te aurorae, me nga mowhiti ngoikore. He wahanga o te rangahau nui ake i whakahaerea e NASA kia mohio ai ki nga mahi uaua me nga ahuatanga o te Rapa hau.

Ko te kitenga o te awa rererangi ka whakanui ake i to maatau mohiotanga ki te hihiko o te hau o Jupiter me te whakanui i te hiranga o nga karu matatau penei i te James Webb Space Telescope ki te wetewete i nga mea ngaro o to tatou ao.

(Pūtake: NASA)

Nga wehewehe:

– Ko te Rere Rererangi: He ia hau tere, whaiti ka kitea i roto i te hau o te Ao, he maha tonu te kawenga mo nga tauira huarere me te neke o te hau.

– Gas Rapa: He aorangi nui he hauwai me te helium, penei i a Jupiter me Saturn.

