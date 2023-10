Ko te Whakaahua Hou o Jupiter e whakaatu ana i te Ataahua Huna me te Hinengaro

Ina tata nei i huraina e Nasa he ahua whakaihiihi o te hau nui a Jupiter, e whakaatu ana i te ahua o te ahua o te ahua Picasso. Ko te whakaahua, i tangohia e te waka mokowhiti a Juno i te 54th o tana rerenga tata ki nga rohe ki te raki o Jupiter, kua aro nui ki te kaute Instagram a Nasa.

Ko te ahua e whakaatu ana i nga kapua hurihuri o te ao, he ahua e rua nga kanohi, he ihu, he waha, he rite ki te peita Picasso. Engari, he mea nui kia mohio ko enei ahuatanga ko te hua o tetahi ahuatanga hinengaro e kiia nei ko te pareidolia—ko te ahua o te tangata ki te kite i nga tauira taunga, penei i nga kanohi, i te matapōkeretia. I korero a Nasa mo te ahua o te ahua, e kii ana, "OK. He pai ki ahau. Picasso!”

Ko Jupiter, me tona rahi nui me te hihiri o te hau, e whakarato ana i te koaka mo te takaro o te marama me te atarangi, ka puta he whakaahua whakamiharo. I roto i tenei ahua, ko te haurua o te kanohi o Jupiter e hipoki ana i te pouri, e tohu ana i te taha o te po. I tera taha, ko nga awhiowhio kanapa o nga kapua e kaukau ana ki te ra ka puta he rerekee.

I hopukina e te waka mokowhiti a Juno tenei whakaahua whakamiharo mai i te 4,800 maero i runga ake i nga kapua o Jupiter. I a ia e haere tonu ana ki te torotoro haere, ka whakawhiwhia e Juno ki nga kaiputaiao nga whakaaro nui ki te hanganga, te hanganga, me te hihiri o te hau o te ao.

Ko te ahuatanga o te pareidolia kua tino mau ki roto i te tangata. I te nuinga o te wa ka tiro i nga ahua me nga mea whakaihiihi, penei i nga kapua, i nga mea kore ora ranei, e arai ana te kaititiro ki te kite i nga tauira me nga kanohi e taunga ana. Ko te pareidolia i te wa o mua e pa ana ki te hinengaro hinengaro, kua mohiohia inaianei he waahanga noa o te wheako tangata.

I tohatohahia tenei ahua e Nasa i te Oketopa 25, i te wa e rite ana ki te huritau 142nd o te kaitoi rongonui, a Picasso. Ka waiho hei whakamaharatanga mo te ataahua whakamihi o to tatou ao me nga huarahi whakahirahira e kite ai o tatou hinengaro i te ao huri noa ia tatou.

Pātai Auau

He aha te pareidolia?

Ko te pareidolia he ahuatanga hinengaro e kite ai te tangata i nga tauira taunga, penei i nga kanohi, i nga ahua mohio ranei, i roto i nga whakaoho ohorere, rangirua ranei. He wheako noa, ka puta i te wa e maataki ana i nga taonga penei i te kapua, i nga toka, i nga putanga hiko ranei.

I pehea te hopu a Nasa i te ahua o Jupiter?

Ko te ahua o Jupiter, e whakaatu ana i te ahua o te ahua Picasso, i hopukina e te waka mokowhiti a Juno i te 54th o tana rerenga tata o te ao. Tata ki te 4,800 maero te tawhiti o te waka mokowhiti i runga ake i nga kapua a Jupiter, ka taea e ia te hopu i nga korero whakahihiri o te Rapa hau.

Ko te pareidolia he wheako tangata noa?

Ae, ko te pareidolia he waahanga noa o te wheako o te tangata. Ahakoa i whai hononga i mua ki nga tohu o te hinengaro hinengaro, ko nga rangahau inaianei e kii ana ko te hiahia ki te kite i nga tauira taunga i roto i nga whakaoho ohorere he mea noa i roto i te oranga o ia ra.

Ko wai a Picasso?

Ko Pablo Picasso tetahi kaitoi Paniora rongonui e kiia ana ko tetahi o nga tangata tino whai mana i roto i nga mahi toi o te rautau 20. E mohiotia ana ia mo ana koha ki nga momo nekehanga toi, tae atu ki te Cubism me te Surrealism. Kei te whakanuia tonu nga mahi a Picasso mo tana mahi auaha me tana tirohanga toi.

