He Whakaahua Hou mai i te NASA e whakaatu ana i te Eclipse Solar Annular ki Amerika Te Taitokerau

Ko tetahi whakaahua hou i tukuna e NASA e whakaatu ana i te waa whakamiharo i te wa i kite nga miriona o nga Ameliká i te eclipse solar annular i te Oketopa 14th. Ko te whakaahua, i hopukina e te kaitoi EPIC a NASA i runga i te Deep Space Climate Observatory, e whakaatu ana i te pouri o te whenua i te wa e whiti ana te marama ki mua i te ra.

Ka whiti te atarangi o te marama i te whenua, ka puta he huanga "mowhiti ahi" mo te hunga kei te waahi tika i te wa tika. He mea nui tenei rourou na te mea i whiti i te United States, he mea kare ano i puta mai i te tau 2012.

I tangohia te ahua mai i tetahi waahi tata ki te 1.5 miriona kiromita mai i te whenua, kei waenganui i te ra me to tatou aorangi. Ma tenei tirohanga ka iti ake te ahua o te marama i te rangi i tona ahua. I timata te ara eclipse i Oregon ka neke ki te tonga-tonga-tonga, me te kitea ki Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, Texas, etahi wahanga o California, Idaho, Colorado, me Arizona.

I puta te atarangi eclipse katoa i te 11:58 i te ata Waenga Awatea ka kitea e te hunga e whakamahi karu tika ana. He mea nui ki te tiaki i o kanohi i a koe e matakitaki ana i te rourou o te ra kia kore ai e pakaru.

Ahakoa kua whakaritea te ruruhi annular e whai ake nei i te US mo te Pipiri 21, 2039, ka whakapouritia te rangi mai i Texas ki Maine i te 8 o Paenga-whawha, 2024. Kia mau ki enei huihuinga whakamiharo o te rangi!

