Ko te Whakawhitiwhitinga a NASA i roto i te Whakawhitiwhiti Mokowhiti ka whakatuwhera i nga rohe hou

Kua tutuki i te NASA tetahi waahanga nui ki te huri i nga korero mokowhiti tawhiti, ma te whakamahi i nga laser kaha ki te tuku raraunga puta noa i nga tawhiti tawhiti. Ko te angitu o te waka mokowhiti Psyche tata nei e whakapumau ana i te kaha o tenei punaha whakawhitiwhitinga whatu hurihuri, e mohiotia ana ko DSOC (Deep Space Optical Communication), e tohu ana i tetahi tohu nui i roto i te torotoro mokowhiti.

I roto i te whakamatautauranga whenua i whakahaeretia i te timatanga o tenei marama, ko te waka mokowhiti Psyche, i whakarewahia ki te tirotiro i tetahi asteroid, i whakaatu i te kaha o te punaha korero matakite whakamatautau. Tata ki te 10 miriona maero te tawhiti atu, ka taea e te waka mokowhiti te whiwhi me te tuku raraunga ma te whakamahi i nga laser infrared tata, e whakaatu ana i te whakaaturanga tawhiti rawa atu o nga whakawhitiwhitinga mata.

Na tenei paetae, ko te whai a NASA ki te hinga i nga herenga o te whakawhitiwhiti reo irirangi tuku iho me te tuku raraunga ki nga tere teitei ake. Ko te whainga mo te wa roa ko te whakatutuki i nga tere tere haere raraunga i waenga i te 10 ki te 100 nga wa tere atu i te waa e taea ana, e akiaki ana i nga kaha korero mokowhiti ki nga taumata kaore ano i rite.

Ko te whakamatautau angitu e whakatuwhera ana i te tini o nga huarahi mo nga misioni mokowhiti a muri ake nei. Ko nga whakaahua teitei me te kaha o te rere ka taea te whakawhiti i roto i nga lasers kaha, te whakarei ake i te kounga me te nui o nga raraunga i kohia mai i te waahi. Ko tenei pakaruhanga ka whakatuwhera i te huarahi mo te torotoro pai ake, kia tere ake ai te kohikohi raraunga me te whakawhitiwhiti korero mo te waa me nga miihana mokowhiti hohonu.

Ko te punaha DSOC e mahi ana ma te whakamahi i nga rama rama laser i tukuna mai i te whare tirotiro i California. Ka mau te waka mokowhiti Psyche ki runga i te ramarama taiaho, me te whakarite i te kaiwhakawhitiwhiti ki te arahi i te hono whakararo ki tetahi maataki motuhake ka taea te wetewete i nga tohu. Ko tenei huarahi auaha ka whakakore i te hiahia mo nga punaha korero-antenna tuku iho, ka whakakapi ki te hangarau laser matatau.

Ko te whakatutukitanga a NASA i roto i nga korero mokowhiti tawhiti e whakaatu ana i te kaha o te umanga ki te turaki i nga rohe o te torotoro. Na te whakaaturanga angitu o DSOC, ka whakatata atu a NASA ki te whakatuwhera i nga mea ngaro o te ao me te wikitoria i nga rohe hou.

FAQ

He pehea te mahi a te punaha korero a te NASA?

Ko te punaha whakawhitiwhiti korero a NASA, e mohiotia ana ko DSOC (Deep Space Optical Communication), ka whakamahi i nga laser kaha ki te tuku me te whiwhi raraunga puta noa i nga tawhiti tawhiti i te waahi. Ko nga rama rama taiaho ka puta mai i te whare tirotiro he tohu tohutoro mo nga waka mokowhiti ki te maukati me te whakatika i o raatau whakawhiti, e taea ai te whakawhiti raraunga.

He aha nga painga o te whakawhitiwhiti korero whatu i runga i nga korero auau reo irirangi tawhito?

Ko te whakawhitiwhitinga whatu e tuku ana i nga tere teitei ake me te nui ake o te bandwidth ka whakatauritea ki nga whakawhitinga reo irirangi tuku iho. Ma tenei ka tere ake te tuku raraunga, ka taea te tuku i nga whakaahua o te kounga teitei me nga kaha rerema mai i nga miihana mokowhiti hohonu.

He pehea te whakaaro a NASA ki te whakamahi i tenei waahanga mo te torotoro mokowhiti a meake nei?

Ko te whai a NASA ki te whakamahi i nga kaha o te whakawhitiwhiti whakaaro ki te whakarei ake i nga misioni torotoro. Kei roto i tenei ko te whakakaha ake i te kohinga raraunga tere ake, te whakawhitiwhiti korero mo te wa-tuuturu me nga miihana mokowhiti hohonu, me te whakapai ake i te pai o te korero mokowhiti. Ko te whakamatautau angitu me te waka mokowhiti Psyche he tohu nui ki te whakatutuki i enei whainga.