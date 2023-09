Kei te Matapae a NASA te Asteroid Bennu ki te patu i te whenua, ka pa pea ki te rohe o Texas

I whakaarahia e nga kaiputaiao NASA nga maaharahara mo te tukinga a Bennu asteroid ki te whenua a muri ake nei, he whakatuma kino ki tetahi rohe penei i a Texas. Ko Bennu he Mea Tata ki te Whenua (NEO) e haere ana i te ao tata ia ono tau, a, kua tirohia mai i tana kitenga i te marama o Hepetema 1999.

E ai ki nga tohunga, he tupono ka taea e Bennu te haere i roto i te "poka matua o te kaha," ka whakarereke i tana huarahi me te whakanoho ki runga i te huarahi tukinga ki te whenua i te tau 2182. Ko tetahi rangahau tata nei i whakahaerehia e te roopu pūtaiao OSIRIS-REx e kii ana ko Bennu he 0.037% te tupono (1 i roto i te 2,700) ka pa ki a Papa, i runga ano i tana rerenga i te tau 2135.

He iti ake te papatipu me te rahi o te asteroid Bennu ki te whakataurite ki te asteroid i mate ai nga mokoweri 66 miriona tau ki muri. Ko te ine a Bennu kotahi hautoru o te maero maero te whanui, tata te rahi o nga poraka taone e toru. Ahakoa te iti o te rahi, ko te paanga o Bennu ki runga i te whenua ka tukuna he kaha e rite ana ki te 1,200 megatons, he 24 nga wa kaha ake i nga patu karihi i hangaia e te tangata.

Ko Davide Farnocchia, te kaiarahi rangahau mai i te Pokapū mo nga Akoranga Ahanoa Tata ki te Whenua, kua korero mo te tika o nga tatauranga o te asteroid. Ko nga raraunga OSIRIS-REx he korero tino tika ake, ka taea e nga kaiputaiao te whakamatautau i nga rohe o a raatau tauira me te matapae tika i te huarahi a meake nei o Bennu tae noa ki te tau 2135.

Ahakoa e kiia ana he iti te tupono o Bennu ki te tukinga ki te whenua, he mea nui te aro turuki me te rangahau ano mo te asteroid kia pai ake ai te maarama ki tona huarahi a meake nei. Na te ahu whakamua o te hangarau me te maha atu o nga rangahau, ka tumanako nga kaiputaiao ki te hanga rautaki hei whakaiti i nga paanga asteroid pea me te tiaki i to maatau ao a meake nei.

Taitara: Kei te Matapae a NASA te tupono o te Asteroid Bennu e pa ana ki te whenua, te rahi o te rohe o Texas

Puna: WTAJ

– Kaituhi: Kaore i te whakina

– Te Ra Whakaputa: Kaore i te whakina