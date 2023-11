Te Tirohanga Manawao o te Aorangi o te Ao me te Marama mai i te Mokowhiti

He ahua whakamiharo mai i te mokowhiti kua riro i te ipurangi ma te tupuhi, e whakaatu ana i te tino ataahua o to tatou aorangi. I hopukina e te Teihana Mokowhiti Whenua o te Ao (ISS) o NASA i te 14 o Noema, ko tenei whakaahua whakahihiri e whakaatu ana i te ahua o te 'ahurangi' o te ao me te marama e whiti ataahua ana i runga ake.

Ko te Airglow e tohu ana ki te tukunga ngoikore o te marama e te hau o te whenua i te po. Ka puta i te wa e hikaka ana nga ngota ngota o te hau e te hihi o te ra i te awatea, katahi ka tuku i taua kaha hei rama muramura i te po. Ahakoa kaore e kitea e te kanohi tahanga mai i te mata, kua kite nga kaitirotiro i runga i te ISS i tenei tirohanga tino ataahua mai i te waahi, a kua pai ki te whakapuaki i o raatau whakaahua whakamataku ki a maatau.

Ko te whakaahua e whakaatu ana i te kanikani ngawari i waenga i te rangi o Papatūānuku me te whiti o te marama. Na te ahua o te rangi o te ao e peita ana i te rangi ki te kaakaariki ngawari, ka taapiri atu te marama i tetahi pa o te huatau, e whakamarama ana i te pouri me tona kanapa ngawari. Ko te rereke i waenga i te whiti o te rangi me te marama koma o te marama ka hanga he tirohanga tiretiera - he whakakotahitanga o te miharo me te ata noho.

Ko tenei pikitia whakamiharo ehara i te whakaatu noa i te ataahua whakamiharo o to tatou paraneta engari he tirohanga hou mo te whanui me nga mea whakamiharo o te ao. Ka noho hei whakamaumaharatanga mo nga tirohanga whakamataku ka taea anake te kite mai i te waahi o te waahi, e whakaohooho ana i to tatou hiahia me te miharo.

FAQ:

Q: He aha te hau?

A: Ko te Airglow e tohu ana ki te tukunga ngoikore o te marama e te hau o te whenua i te po. Ka puta i te wa e hikaka ana nga ngota ngota o te hau e te hihi o te ra i te awatea, ka tuku i taua kaha hei rama kanapa i te po.

P: I pehea te hopukanga o te whakaahua?

A: I tangohia te whakaahua e te teihana mokowhiti o te ao (ISS) o NASA i te 14 o Noema.

P: Ka taea te kite i te rangi mai i te mata o te whenua?

A: Kao, karekau te rangi e kitea e te kanohi tahanga mai i te mata. Heoi ano, ka taea te kite me te hopukina e nga kairangirangi mai i te waahi.