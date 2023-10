Te Tirotiro i te Awao Tauhou o Titan: Ka Whakarereke a Dragonfly mo te Mihana ki te Marama Nui o Saturn

Ko te kaupapa nui a Dragonfly a NASA he huarahi tata ki te hura i nga mea ngaro o te marama o Saturn, a Titan. Ko te Dragonfly, he waka motika te rahi, kua whakamatauria i roto i nga hau kaha o te whenua ki te whakarite i tona kaha ki te whakatere i nga ahuatanga rereke i runga i Titan. Ko te raupapa o nga whakamatautau i te Subsonic Tunnel i Virginia i whakatairite i te hau o Titan, e whakarato ana i nga raraunga nui mo nga miihini NASA.

I nga wa o nga whakamatautau, he tauira haurua o Dragonfly e waru nga rotors i oti i runga i te 700 oma, ka kohia e 4,000 nga tohu raraunga takitahi. Ko te arotahi ki runga i nga whirihoranga rererangi e rua: te hekenga me te whakawhiti ki te rere hiko i te taenga ki Titan, me te rere whakamua i runga i te mata o te marama. Ko te whakatutukitanga angitu o nga whaainga whakamatautau katoa kua piki ake te maia ki nga tauira whaihanga i runga i te whenua, i taea ai e nga kaiputaiao te whakahoki i nga kitenga ki nga ahuatanga o Titan.

Ko Titan, he ao kua ruia te methane, ka whakapoapoa i nga kaiputaiao me tona kaha ki te noho. I mua i te taenga mai o te waka mokowhiti a Cassini i te tau 2004, he iti te mohio mo tenei marama enigmatic. Ko nga rerenga tata a Cassini o Titan i whakaatu i te ao miiharo o te moana me te ewaro wai me te mewaro, he rite ki nga awa me nga roto o te whenua. Ko nga kapua me te ua na te mewaro he wahanga o te punaha huarere hihiri i runga i Titan. Ko te whakaaro a NASA he taiao pai a Titan ki te ako i nga tikanga e tika ana mo te momo oranga tino rerekee.

Ahakoa te tino mahana o Titan me te matū motuhake, he rite te mata ki te Ao. "Ko te mata o Titan tetahi o nga waahi tino rite ki te whenua i roto i te punaha solar, ahakoa he tino makariri ake te pāmahana me nga momo matū rereke," ta NASA. I roto i tenei taiao makariri e mau ana te hukapapa wai hei toka, ka whai hiranga nui te kaupapa a Dragonfly ki te tirotiro i nga ahuatanga ahurei o Titan.

Ko te hoahoa a Dragonfly, he rite ki te motuka iti e wha nga ringa me nga rotors helicopter tapae, ka whakamahi i te kaha iti o Titan me te hau mato mo te whakatere ngawari. Ka uru te rotorcraft ki nga rerenga poto, ka tere haere ki nga rererangi "leapfrog" roa ake ki te 8 kiromita. I te huarahi, ka whakahaere a Dragonfly i nga pitstops hei kohi tauira mai i te taiao o te marama.

Ahakoa kua whakaritea te whakarewanga a Dragonfly mo mua atu i te 2027, ko tana tumanako ka tae mai ki Titan i waenganui o te 2030s e kii ana he torotoro whenua. Ko te kaupapa a NASA e whai ana ki te huri i te pakimaero putaiao hei meka torotoro. I te wa e haere tonu ana te ahua o te waka mokowhiti, ka puta te hikaka mo nga ahunga whakamua ka kawea mai e Dragonfly i a ia e hikoi ana i te rangi me te mata o Titan.

FAQ

1. He aha te Dragonfly?

Ko Dragonfly he waka motika te rahi i hangaia e NASA mo tana kaupapa ki te tirotiro i te marama o Saturn, a Titan. E wha nga ringaringa, e rua nga rotors topatopa e mau ana ia ia.

2. He aha nga whakamatautau i mahia mo te Dragonfly?

Ko nga whakamatautau o tata nei i aro ki te hekenga o Dragonfly me te whakawhiti ki te rere kaha i te taenga atu ki Titan, me tana rere whakamua i runga i te mata o te marama. I whakahaerehia enei whakamatautau i roto i nga hau o te whenua i te Subsonic Tunnel i Virginia.

3. He aha te take i kiia ai ko Titan te taiao pai mo te torotoro?

Ko Titan, te marama nui rawa atu o Saturn, e whakaatu ana i te ao moana me nga awa, roto, me nga moana wai ewaro me te mewaro. Ko tana punaha huarere i aia e te mewaro, te iti o te kaha, me te matohi o te hau ka whai waahi ahurei ki te ako i nga ahuatanga ka taea te tautoko i te ora rereke mai i te Ao.

4. Ahea te Dragonfly whakarewahia?

E matapaetia ana ka whakarewahia a Dragonfly i mua atu i te 2027, me tana taenga mai ki Titan i te waenganui o 2030s.

5. He aha nga whainga o te kaupapa a Dragonfly?

Ko te kaupapa o Dragonfly ko te tirotiro i te mata me te hau o Titan, te kohi tauira me te whakahaere rangahau putaiao kia pai ake ai te mohio ki te noho a te marama me te whai oranga.