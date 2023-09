Kei te morearea te Misiona a Aditya-L1 Solar o Inia?

Whakarāpopototanga: I tutaki a Parker Solar Probe a NASA ki tetahi o nga tupuhi tino kaha rawa atu kua rekotia. Na tenei i puta nga awangawanga mo te haumarutanga o te miihana solar tuatahi o Inia, a Aditya-L1. Heoi, e whakapono ana nga tohunga kare pea a Aditya-L1 e pa ki enei awha na te tawhiti mai i te ra me nga tikanga tiaki i mahia i roto i tana hoahoa.

Ko te tari mokowhiti o Inia, ISRO, i angitu te whakarewatanga o te kaupapa a Aditya-L1 solar i te Mahuru 2, 2023. Kei te haere te waka mokowhiti ki tana haerenga whakamutunga, ki te Lagrange 1 Point, ki reira ka mataki i te ra. Ko te panui blog a NASA i whakaatu i te tutakitanga a te Parker Solar Probe me te Coronal Mass Ejection (CME), he tupuhi ra ranei. Ahakoa ka puta ake nga paatai ​​​​mo te riri pea ki a Aditya-L1, kei te noho pai nga tohunga mo tona haumarutanga.

Ko te tutakitanga a te Parker Solar Probe me te CME he huihuinga nui mo NASA, he nui nga korero mo te hapori putaiao. Heoi, ko te tawhiti i waenga i a Aditya-L1 me te ra, he 1.5 miriona kiromita noa iho i whakaritea ki te 6.9 miriona kiromita a Parker Solar Probe, ka tino whakaitihia te raru. I tua atu, kua hangaia a Aditya-L1 ma te whakamahi i nga koranu motuhake me nga rawa hei tiaki i a ia mai i nga momo kino, tae atu ki nga kapua CME.

Ko nga CME he pahūtanga nui mai i te hau o waho o te ra ka whakararu i te rangi mokowhiti, ka pa ki nga amiorangi, nga punaha korero, nga tikanga whakatere, tae atu ki te mate hiko i runga i te whenua. I nekehia e te CME nga matūriki puehu ki te ono miriona kiromita te tawhiti atu i te ra. Ahakoa tenei riri pea, e whakapono ana nga tohunga ma te hoahoa me te tawhiti o Aditya-L1 ka ora.

Hei whakamutunga, i te wa e pa ana te Parker Solar Probe ki te awha kaha o te ra, karekau te kaupapa o te ra o Aditya-L1 e whakaponohia ana kei te raru tonu. Na te hanga o te waka mokowhiti me te tawhiti mai i te ra, e tika ana kia tu ki nga CME pea ka haere tonu tana mahi ki te mataki i te ra.

Rauemi:

– NASA Parker Solar Probe

– Indian Space Research Organization (ISRO)