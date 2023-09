Horizons New and Hubble Telescope Team Up to Observe Uranus and Neptune

Ko te waka mokowhiti hou o New Horizons, rongonui mo tana rere ki Pluto i te tau 2015, kei te eke ki tetahi kaupapa hou ki te mataki i a Uranus me Neptune. Ko enei aorangi tawhiti e rua he iti rawa te toro atu i roto i to tatou punaha solar, he waahi motuhake mo nga kaiputaiao ki te kohi korero mo ratou. Hei awhina i tenei mahi, kei te toro atu a NASA ki nga kaitirotiro whetu runaruna ki te tuku i o raatau tirohanga mo Uranus me Neptune.

Ko Voyager 2 anake i toro atu ki Uranus me Neptune mo nga wa poto o mua, na te mea he iti nga korero kei a tatou mo enei aorangi. Heoi ano, he tirohanga whakamuri a New Horizons ki nga aorangi mai i tona turanga i te Kuiper Belt, kei reira a Pluto e noho ana. Ka matakihia e te Hubble Space Telescope nga taha marama o nga aorangi, ko New Horizons te hopu whakaahua o o ratou taha pouri, me te Ra kei tawhiti.

He mea nui nga tirohanga runaruna ki te peita i te pikitia katoa o nga aorangi, na te mea ka taea e ratou te whai i nga ahuatanga penei i nga ahuatanga kanapa o te hau o Uranus me Neptune. Na te iti o te wa mataki mo New Horizons me Hubble, ka taea e nga raraunga runaruna te whakapai tonu i to maatau mohiotanga ki enei ao tawhiti.

Hei koha, ka taea e nga kaitirotiro arorangi runaruna te whakairi i a raatau whakaahua o Uranus me Neptune ki runga ipurangi ma te whakamahi i te hashtag #NHIceGiants ki runga X (i mohiotia i mua ko Twitter) Facebook ranei. Hei tauira, ka taea te tuku whakaahua ma te ipurangi me nga korero e tika ana penei i te ra, te wa, me te peera tātari i whakamahia.

Kei te kitea a Uranus me Neptune i tenei wa mo te nuinga o te po, ko Uranus te maranga me te taunga i muri mai i a Neptune. Ka kitea a Uranus i roto i te kahui whetu Aries i waenganui i a Hupita me nga Matariki, ko Neptune kei te tonga tonga o Pisces. Ko te mataki i enei aorangi tawhiti e hiahia ana te manawanui me te karu totika te rahi, engari he pai te whakapau kaha ki te whakapiki ake i to maatau mohiotanga ki nga ao tawhiti rawa atu o te punaha solar.

Rauemi:

– NASA

– TeSkyX