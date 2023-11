The Intersection of Music and the Cosmos: Translating Astronomy into Art

Ko te ataahua me nga mea ngaro o te rangi o te po kua roa ka mau i nga whakaaro o te tangata. Ko nga kaitoi, otira, he maha nga wa ka kitea te whakahihiri i te whanuitanga me te uaua o te ao. Ahakoa ko nga karu whakaata penei i te Chandra X-ray Observatory, Hubble, me Spitzer kua whakarato i te maaramatanga matatau mo te ao, kei te mau tonu te mahanga o te rangi po. Inaianei, na te mahi tahi i waenga i te Chandra X-ray Observatory o NASA me te SYSTEM Sounds i hono i te aputa i waenga i te aoiao me te toi, i hangaia he kaupapa ahurei e kiia nei ko A Universe of Sound.

Ko te Universe of Sound he kaupapa whakamaoritanga raraunga e huri ana i nga raraunga mokowhiti-hohonu mai i nga karu NASA ki roto i nga titonga whakarongo. Ma te whakamahi i nga mapi pangarau hei tautapa i nga ororongo matihiko ki nga uara pika, ka taea e te kaupapa te hunga whakarongo ki te wheako i nga raraunga arorangi na roto i te tikanga o te rongo. Kaore i rite ki nga mahi o mua, ko te kaitito waiata a Sophie Kastner i kaha ake tenei kaupapa ma te hanga waiata ka taea e nga kaiwaiata mohio ki te whakatangi i nga taonga puoro.

Ko te waahanga hou a Kastner, "Where Parallel Lines Converge," ka huri i nga hihi X-ray, infrared, me te whatuwhatu o te Waenga-a-Kiwa o te Waa-a-Kiwa ki roto i te waiata puoro o nga tuhipoka. Ma te whakahihiko mai i tetahi ahua hiato i hangaia i te tau 2009, ka aro a Kastner ki nga huānga whakapoapoa penei i te punaha whetu rua, nga kakawaenga rongonui, me te kohao pango nui kei te pokapū o te Milky Way.

Na roto i te whakakotahitanga o te whakamaoritanga toi me nga maataapono pangarau o raro, A Universe of Sound he pai te whakakotahi i nga mahi toi me te putaiao. Ko nga algorithms rorohiko ka maataki i nga raraunga mai i a Chandra, Hubble me Spitzer ki nga oro ka kitea e te tangata. Ka tango a Kastner i enei raraunga me te taapiri i tetahi taapiri toi, me te whakarite ka taea te whakatangihia e nga kaiwaiata tuuturu.

Ko tenei kaupapa e tuku ana i tetahi huarahi hou me te ahurei mo te tangata ki te taunekeneke me te ao, te whakakotahi i nga taputapu o te pūtaiao me te kaha o te whakaaturanga toi. E ai ki ta Kastner e korero ana, ko te tango i nga raraunga kua whakamaoritia mai i te mokowhiti me te whakahuri tangata ki runga he rite ki te tuhi korero paki i runga i nga korero pono. He tohu tenei mo te hononga pumau i waenganui i te tangata me te rangi po.

Hei tuhura i te wahanga o te arorangi me nga mahi toi, ko te titonga a Kastner, "Where Parallel Lines Converge," e waatea ana hei tango mai hei peera waiata mai i te paetukutuku a Chandra. I hopukina e te Ensemble Éclat tenei waahanga, na Charles-Eric Fontaine i whakahaere. Ko te Universe of Sound he tirohanga hou mo to tatou mohiotanga ki te ao, e tono ana i a tatou ki te tuhura i te ao ma roto i nga riipene me nga waiata puoro.

FAQ:

1. He aha te A Universe of Sound?

Ko te Universe of Sound he kaupapa mahi tahi i waenga i te Chandra X-ray Observatory o NASA me te SYSTEM Sounds e huri ana i nga raraunga tirohanga mokowhiti-hohonu mai i nga karu karu hei titonga ka rangona.

2. He pehea te mahi a A Universe of Sound?

Ko nga algorithms sonification raraunga ka maatakahia nga raraunga ataata mai i nga karu NASA ki nga oro ka kitea e te tangata. Ka whakatangihia e nga kaiwaiata mohio enei oro ki runga i nga taonga puoro, ka hangaia he tito ahurei.

3. He aha te kaupapa o A Universe of Sound?

A Universe of Sound e whai ana ki te whakawhiti i te aputa i waenga i te putaiao me nga mahi toi ma te tuku huarahi hou mo te tangata ki te taunekeneke me nga raraunga ao. Ka whai waahi ki te wheako i nga mea whakamiharo o te ao ma te rongo.

4. He aha te hiranga o te takoha a Sophie Kastner?

Ko te kaitito waiata a Sophie Kastner kei te kawe ake i te kaupapa sonification raraunga ma te hanga waiata ka taea e nga kaiwaiata mohio ki te purei i runga i nga taonga whakatangitangi, me te taapiri i nga mahi toi ki te kaupapa. Ko ana titonga, penei i te "Where Parallel Lines Converge," he whakamaarama ahurei o nga raraunga ao.

5. Me pehea taku wheako i A Universe of Sound?

Ko tetahi o nga titonga a Sophie Kastner, "Where Parallel Lines Converge," e waatea ana hei tango mai hei peera waiata mai i te paetukutuku a Chandra. Ka taea hoki te whakarongo ma nga rekoata i mahia e te Ensemble Éclat.