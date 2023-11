Nga Maramatanga Hou mo te Kepler 385 Pūnaha Planetary i Whakakitea i roto i te Putumōhio Whakahou

He rangahau tata nei kua hurahia nga korero hou whakamiharo mo te punaha aorangi Kepler 385, i kitea e te misioni a Kepler a NASA i roto i tana misioni hopu aorangi tata tekau tau te roa i mutu i te tau 2018. Ko te punaha, kei te tata ki te 4,670 marama-marama te tawhiti atu i te Ao, e whitu nga aorangi e tata ana ki to ratau whetu. Ahakoa i whakapumautia etahi aorangi i mua ake i te tau 2014, ko te putumōhio whakahōu e whakaū ana i te noho o nga aorangi katoa i roto i te punaha me te whakarato i nga tirohanga hou ki o raatau taonga.

I arahina e Jack Lissauer, he kaiputaiao rangahau i te Whare Rangahau Ames o NASA, i kohia e te roopu o nga kaiputaiao exoplanet te rarangi tino tika o nga kaitono aorangi o Kepler tae noa ki tenei ra. Ka whakaputahia a raatau kitenga i roto i te Journal of Planetary Science i raro i te taitara "Updated Catalog of Kepler Planet Candidates: Focus on Accuracy and Orbital Periods." Ma tenei rarangi matawhānui e taea ai e nga kaitirotiro arorangi te ako atu i nga ahuatanga o enei aorangi, ki te whakawhānui ake i o tatou mohiotanga mo enei ao tawhiti.

Ko tetahi o nga mea whakahirahira o te punaha Kepler 385 ko nga aorangi e whitu he nui ake i te whenua engari he iti ake i a Neptune. Ko nga aorangi o roto rawa e whakaponohia ana he toka toka, he hau angiangi pea. Ko nga aorangi e rima e toe ana he tata ki te rua te rahi o te Ao, me te mea he matotoru o te hau. Ko tenei punaha ahurei e whakaatu ana i te maina koura o nga korero mo nga kaiputaiao kia hohonu ake ai o raatau maarama ki nga punaha aorangi me te whai waahi ki te whakataurite i enei ao tawhiti ki to tatou ake punaha solar.

Ko te putumōhio kua whakahoutia ehara i te whakamarama noa i te punaha Kepler 385 engari kei roto ano hoki nga korero mo te tata ki te 4,400 nga kaitono aorangi me nga punaha aorangi 700. Na te whakapai ake i nga inenga o nga whetu kaihautu ma te whakamahi i nga raraunga mai i te waka mokowhiti a Gaia a te ESA, i taea e nga kairangahau te tātari i te tohatoha o nga roanga whakawhiti, i awhina i te hura i nga tirohanga hou ki te ahua o nga aorangi aorangi i roto i nga punaha aorangi maha.

He mea whakamiharo, i kitea e te rangahau ko nga punaha he nui ake nga aorangi whakawhiti ka nui ake nga obita porohita. Ko tenei kitenga, e tautokohia ana e te huarahi tika me te tauira-motuhake ake, ka wero i te whakatau o mua ko nga aorangi iti me te nui ake o nga aorangi whakawhiti he iti ake te orbital orbital.

Ahakoa karekau e nohoia te punaha Kepler 385 na te kaha o te iraruke, ka whakarangatirahia e tenei rarangi whakahōu i to maatau mohiotanga ki nga punaha o te aorangi me te whakatuwhera i te huarahi mo etahi atu kitenga me nga tirohanga. Ma te pai ake o nga raraunga me nga tātaritanga, ka taea e nga kaitirotiro arorangi me nga kairangahau te tirotiro tonu i nga mea whakamiharo o to tatou tupuni me te hura i nga mea ngaro o nga punaha exoplanetary.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te punaha aorangi Kepler 385?

Ko te punaha aorangi Kepler 385 he punaha whetu kei te tata ki te 4,670 tau marama te tawhiti atu i te whenua. E whitu nga aorangi, he nui ake i te whenua engari he iti ake i a Neptune, e noho tata ana ki to ratau whetu.

He aha te hiranga o te raarangi kua whakahoutia?

Ko te raarangi kua whakahoutia e whakarato ana i te rarangi tino tika o nga kaitono aorangi o Kepler tae noa ki tenei ra. Ka taea e nga kaitirotiro arorangi te ako atu mo nga ahuatanga o nga exoplanets me te whakataurite ki o taatau ake punaha solar. Kei roto ano i te raarangi nga korero mo nga mano tini o nga kaitono aorangi me nga punaha aorangi maha.

He aha nga tirohanga hou i kitea mo te punaha Kepler 385?

Ma te whakamahine i nga raraunga me nga tikanga, ka whakapumautia e nga kairangahau te noho o nga aorangi e whitu i roto i te punaha Kepler 385 me te whakarato korero hou mo o raatau taonga. E ai ki te raarangi ko etahi o nga aorangi he toka, he angiangi pea nga hau hau, ko etahi atu he hauwaa matotoru. E whakaatu ana hoki i te onge o te whetu neke atu i te ono nga aorangi, nga kaitono aorangi ranei e huri haere ana.

He aha te mea i kitea e te rangahau mo te ahua o nga aorangi aorangi i roto i nga punaha aorangi maha?

He rereke ki nga whakapae o mua, i kitea e te rangahau ko nga punaha he nui ake nga aorangi whakawhiti ka nui ake nga obita porohita. Ko tenei whakatau i ahu mai i te huarahi tika me te tauira-motuhake, he wero i nga tauira uaua o mua.

Kei te nohoia te punaha Kepler 385?

Kao, karekau te punaha Kepler 385 e nohoia. Ko nga aorangi e whitu kei roto i te punaha kei roto i te waahi noho engari ka whiwhi i te iraruke kaha mai i to ratau whetu. He nui ake te wera mo ia rohe i nga aorangi katoa i roto i to tatou punaha solar.