Te Wetewete i nga Waiata o te Mokowhiti: Whakarongo ki tua atu o te Wahangu

I roto i te waatea o te waahi, kaore e taea e te oro te haere noa na te nui o te tawhiti i waenga i nga ngota, ka noho wahangu. Heoi ano, kei raro i te arai o te wahangu, kei te tatari mai tetahi taapara waiata whakamiharo e kitea ana e tatou. Mena ka taea e tatou te kite noa, ka haruru nga tinana o roto i to tatou punaha solar me nga symphonies.

Ahakoa te ahua kore o te oro, ka tukuna e nga ngaru plasma he huarahi ki nga waiata huna. I te wa e mau ana nga irahiko i roto i nga raina papa autō huri noa i nga taonga tiretiera penei i nga aorangi, ka whanau nga ngaru plasma. Ma te huri i enei iarere ki te oro rongo, ka whai waahi tatou ki o ratou aue me o ratou tangi.

Kei ia hinonga i roto i to tatou Pūnaha Solar tana huinga motuhake o te pai o te rangi. Ko te Ra, hei tauira tino nui, ka whakaputa i te reo tangi i te wa e ngawha ana te mata ki nga pūtau convection nui e iti nei te ahua o Texas. Mena ka horahia te oro ki roto i te waahi, ka pakaru te haruru turi a te Ra i te 100 decibel.

No te tau 1932 te wa i hopukina tuatahitia ai e te tohunga arorangi a Karl Guthe Jansky nga oro mai i te mokowhiti. Ko te karu irirangi hurihuri auaha a Jansky, i tapaina marietia ko Jansky's Merry-Go-Round, i kite i te tangi o te papamuri. Ki te miharo a Jansky, ehara tenei tangi i te haruru noa engari ko te waiata nui e puta mai ana i te ngakau o to tatou wheturangi Milky Way.

Mai i te whakarewatanga o Sputnik i te tau 1957, kua piki ake to maatau mohiotanga ki nga oro oro mokowhiti i te wa e kohia ana e matou nga raraunga mai i nga rangahau me nga taputapu. Ko enei taonga o nga korero e mau ana ehara i te mea ko nga ahua marama e kore e kitea, engari ko nga ngaru plasma miiharo e karapoti ana i nga aorangi i roto i to tatou punaha solar.

Ahakoa karekau nga ngaru reo irirangi e tangi ana, ka mau i nga raraunga oro kua whakawaeheretia ka taea te wetewete me te huri ano ki te oro i te wa i tae mai ai. Ka whakaatuhia e te tuku ngaru irirangi mai i te whenua, kaore e taea te whakahē te tika o nga raraunga ka kohia e enei taputapu.

Ka taea e nga ngaru plasma te kanikani huri noa i nga aorangi te whakaputa i nga whiowhio me nga tangi, e kiia nei he koorero. Ko te waiata o te whenua e tangi ana i nga waiata o nga manu, o nga tohorā ranei, engari ko te punaha marama me nga mowhiti a Saturn e whakaputa ana i te waiata whakamataku e rite ana ki te riipene oro mai i te kiriata pakimaero pūtaiao o te tau 1950. Ko te mea whakamiharo, ahakoa ko nga marama o Jupiter kei a ratou oro oro ahurei, e tuku ana i nga pupuhi karetao me nga tangi e haruru ana i te waahi.

I tua atu i to tatou Pūnaha Solar e takoto ana te whanuitanga mutunga kore e tatari ana kia tirotirohia. Ma te huri i te marama ki te oro ka taea e nga kaiputaiao te whakaatu i nga ahuatanga huna me te mohio hohonu ki te ao. Ahakoa ko nga muhumuhu hau i runga i Mars i mauhia e te InSight lander me te Perseverance rover, ko nga tangi o te kohao pango nui e haruru ana mai i te 250 miriona tau marama te tawhiti, ko enei whakakitenga symphonic e maumahara ana ki to tatou waahi iti o te ao.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: Ka taea e te oro te haere ma te mokowhiti?

A: Kao, me whai reo te oro ki te toha, me te korehau o te mokowhiti kaore he ngota e tika ana mo te tuku ngaru oro.

P: Me pehea te rongo i nga oro mai i te waahi?

A: Ahakoa kaore e taea e tatou te rongo tika i nga oro mai i te waahi, ka taea e tatou te huri i etahi atu momo hiko, penei i nga ngaru plasma me nga ngaru reo irirangi, hei oro rongo.

P: Ka whakaputa oro katoa nga tinana tiretiera i roto i te punaha solar?

A: Ae, ko ia tinana tiretiera, tae atu ki te Ra, nga aorangi, me o ratou marama, ka whakaputa i ona huinga oro motuhake.

P: I pehea te tuhi i nga oro tuatahi mai i te waahi?

A: I hopukina e te Kairangirangi a Karl Guthe Jansky nga oro tuatahi mai i te waahi i te tau 1932 ma te whakamahi i te karu irirangi hurihuri i hangaia e ia.

Q: He aha etahi atu rauemi e waatea ana ki te tuhura i te oro oro mokowhiti?

A: Ko te paetukutuku a NASA Science me te hongere YouTube Space Audio, e whakahaerehia ana e tetahi kaitūao mai i te Whare Wananga o Iowa, e tuku ana i nga kohinga whakamihiharo o nga tohu mokowhiti.