Ka tukuna e te NASA te Irirangi Ataata ki te Ao mo te Whakauru ki runga o Tanager Satellite

Kua tukuna e te Jet Propulsion Laboratory (JPL) a NASA he tuohanga whakaahua ki te kamupene whakaata o Amerika ki te Ao, Planet, hei whakaurunga ki te amiorangi hyperspectral Tanager 1. He tohu nui tenei tohu mo te Carbon Mapper Coalition, e whai ana kia pai ake te mohio ki nga tukunga methane me te waro hauhaa o te ao.

Ka whai wāhi nui te tūāwhiowhio atahanga i hangaia e JPL ki te kimi, ki te tohu, me te ine i te whakaputanga o te mewaro me te hauhā. Ka whakarato raraunga nui hei tautoko i te kaupapa a te Coalition.

Hei wahanga o tana piripono ki te Coalition, kei te kaha te mahi a Planet ki te hanga me te whakarewa i nga peerangi hyperspectral e rua, ko Tanager 1 me Tanager 2. Ko te tumanako ka reri a Tanager 1 mo te whakarewatanga a te tau 2024.

Hei taapiri, kei te anga whakamua a Planet me tana Kaupapa Pelican. Ko te Whakaaturanga Hangarau tuatahi, TD1, kua oti te hanga, kua whakaritea kia whakarewahia i te mutunga o tenei tau. Ko te whainga tuatahi o TD1 ko te whakamatautau i te papaarangi amiorangi me nga punaha whakahaere i roto i te taiao orbital. Ko nga akoranga i ako mai i te TD1 ka whakamohio i nga korero a muri ake o nga peerangi Pelican me Tanager.

Kei te kaha te mahi tahi a Planet me nga kaiwhakamahi i roto i ta raatau Kaupapa Whakauru Moata (EAP) ki te maarama me pehea e taea ai e nga raraunga hyperspectral te kawe te uara nui ki nga momo whakahaere. Ma te whakamahi i nga raraunga waihanga i whakawhanakehia i runga i te mahi tahi me Rendered.ai, ka whai a Planet ki te kohikohi urupare matawhānui o te maakete me te tautuhi i nga tono auaha me te whakamahi i nga keehi mo nga raraunga hyperspectral a meake nei.

Na tenei whakaurunga o te tuohanga atahanga ki runga i te amiorangi o Tanager 1, kei te ahu whakamua a NASA me Planet ki ta raua whainga tahi ki te aro turuki me te mohio ki nga tuku hau kati kati. Ma tenei mahi tahi e para te huarahi mo te pai ake o te tātaritanga o te huringa o te huarere me nga mahi whakaiti.

Rauemi:

– NASA JPL

– Aorangi