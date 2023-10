Nga Maramatanga Hou: Ka Whakaatuhia e NISAR nga Mea ngaro o te Huriwa Wao o te Ao

Ko te miihana amiorangi radar NISAR, he mahi tahi i waenga i te NASA me te ISRO, kua whakaritea ki te huri i to maatau mohiotanga ki nga rauwiringa kaiao o whenua me o raatau paanga ki te huringa waro o te ao. Ma te whakarewatanga i te timatanga o te tau 2024, ko te hiahia a NISAR ki te whakarato i nga maaramatanga ki nga punaha rauwiringa kaiao e rua: nga ngahere me nga repo, he waahi nui ki te whakahaere i nga hau kati me te huri i te huringa o te rangi.

Ko nga ngahere me nga repo he mea nui ki te hopu me te tuku waro, me nga ngahere e rongoa ana i te waro i roto i nga rakau o a raatau rakau, me nga whenua repo kei roto i nga paparanga oneone pararopi. Ko te whakararu i enei puunaha rauwiringa kaiao ka tere te tukunga o te waro hauhaa me te mewaro ki te hau. Ko nga punaha radar matatau a NISAR ka matawai i te whenua katoa me nga papa tio kia rua nga ra ia 12 ra, ka kohi raraunga nui hei awhina i nga kairangahau ki te mohio ki nga tikanga hopu waro me te tuku i roto i enei rauwiringa kaiao.

"Ko te hangarau radar i runga i te NISAR ka taea e tatou te kite i te tirohanga nui o te ao i roto i te waahi me te wa. Ka taea e ia te whakaatu pono ki a tatou te ahua o te hurihanga o te whenua me te hukapapa o te whenua,” e kii ana a Paul Rosen, te kaiputaiao kaupapa NISAR i te Jet Propulsion Laboratory a NASA.

Ko nga raraunga i kohia e NISAR ka tino whakanui ake i to maatau mohio ki te paanga o te ngahere me te paheketanga o te ngahere i runga i te huringa waro, ka whai waahi ki te whakamahana o te ao. Hei taapiri, ko te hangarau radar a NISAR ka uru ki roto i nga ngahere ngahere, ka whakatau tata mo te kiato taupoki ngahere me te tino tika. I tua atu, ka awhina nga tirohanga a NISAR ki te aro turuki i nga waipuke repo me te mohio ki nga paanga o te huringa o te rangi me nga mahi a te tangata ki nga rauwiringa kaiao repo.

He mea utu nui enei tirohanga mo te whakatika i nga mahi whakaiti i te huringa o te rangi. Ma te mohio ki te kaha o te ngaronga o te ngahere, te ngaherehere, me te tuku waro ki te repo, ka taea e tatou te whai i nga tikanga hei whakaiti i o tatou paanga ki enei punaha rauwiringa kaiao nui. I te mutunga, ka tautoko a NISAR i nga mahi o te ao ki te whakawhiti ki nga mahi toiwhiu ake me te tiaki i nga rawa taiao o to tatou ao.

FAQ:

Q: He aha te NISAR?

A: NISAR e tu ana mo NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar. He kaupapa mahi tahi i waenga i te NASA me te ISRO ki te ako i nga rauwiringa kaiao o te whenua me o raatau paanga ki te huringa waro.

P: He aha nga rauwiringa kaiao e arotahi ana a NISAR?

A: E arotahi ana a NISAR ki nga ngahere me nga repo, e rua nga punaha rauwiringa kaiao hei whakahaere i nga hau kati me te awe i te huringa o te rangi.

Q: Me pehea te kohi raraunga a NISAR?

A: Ka whakamahi a NISAR i nga punaha radar matatau ki te matawai i te whenua o te whenua me nga papa hukapapa ia 12 ra, e whakarato ana i nga tirohanga matawhānui ki nga huringa rauwiringa kaiao.

Q: He aha nga tirohanga ka whakaratohia e NISAR?

A: Ka whakapai ake a NISAR i to maatau mohio ki nga tikanga hopu waro me te tuku i roto i nga ngahere me nga repo, ka awhina i a maatau ki te whakatika i te ngahere, te whakaheke ngahere, me te whakahaerenga repo.

Q: Ahea te NISAR ka whakarewahia?

A: Kua whakaritea kia whakarewahia a NISAR i te timatanga o te tau 2024.

Q: Kei hea e taea e au te ako atu mo NISAR?

A: Ki te ako atu mo NISAR, tirohia te paetukutuku mana i [URL].