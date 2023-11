Te Mihana Radar Satellite Hou ki te Aroturuki i nga Rauwiringa Kaiao me te Hurirangi Hurirangi

Ka whakarewahia he miihana whakakotahi whenua i waenga i te NASA me te Indian Space Research Organization (ISRO) i te timatanga o te tau 2024, e whai ana ki te huri i to maatau mohiotanga ki te ngahere o te whenua me nga rauwiringa kaiao repo me o raatau paanga ki te huringa waro o te ao. Ko te ingoa ko NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar), ka whakaratohia e te miihana amiorangi radar nga tirohanga mo enei rauwiringa kaiao tino nui e rua, e whai waahi nui ana ki te whakahaere hau kati me te awe i te huringa o te rangi.

Hei whakakapi i nga korero tika, e kii ana a NASA ka tirotirohia e nga punaha radar matatau a NISAR tata katoa o te whenua me nga papa hukapapa ia 12 ra. Ma te kohikohi raraunga matawhānui e pā ana ki nga huringa o te uhi whenua, ka taea e te miihana te rangahau i nga paanga ki te huringa waro - nga tukanga uaua e neke ai te waro i waenga i te hau, te whenua, te moana, me nga rauropi ora.

Ko nga ngahere, me o ratou rakau e pupuri ana i te waro i roto i a ratou rakau, me nga repo, me te waro e mau ana i roto i nga papa o te oneone waro, ka noho nga mea e rua hei totohu waro tino nui. Ko nga whakararu i enei punaha, ahakoa he iti, he ohorere ranei, ka puta te tere o te tukunga o te hauhā me te mewaro, ka kaha ake te huringa o te rangi. Ko te kaupapa NISAR e whai ana ki te whai i enei huringa i runga i te ao, hei awhina i nga kaiputaiao kia mohio ake ki nga paanga ki te huringa waro me te rangi.

I tua atu i tana mahi ki te aro turuki i nga huringa rauwiringa kaiao, ka tukuna e te NISAR nga korero nui mo nga nekehanga o te whenua, hei awhina i te rangahau mo nga rū whenua, te pahūtanga o te puia, te horo whenua, me te heke o te mata me te hiki ake. I tua atu, ka hopuhia e te misioni nga korero mo nga nekehanga me te whakarewatanga o nga hukapapa me te hukapapa moana.

Ko te whakarewatanga o NISAR i te timatanga o te tau 2024 mai i te tonga o Inia he tohu nui mo nga mahi o te ao ki te ako i nga rauwiringa kaiao me te rangi. Ko te mahi tahi i waenga i te NASA me te ISRO e whakaatu ana i te kaha o te mahi tahi o te ao ki te whakatika i nga wero taiao e pa ana ki to maatau ao.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te NISAR?



Ko te NISAR, he poto mo te NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar, he miihana amiorangi radar i hangaia e NASA me te Indian Space Research Organization (ISRO) ki te aro turuki i te ngahere o te whenua me te rauwiringa kaiao repo me o raatau mahi i roto i te huringa waro o te ao me te huringa o te rangi.

P: Me pehea te awhina a NISAR ki te mohio ki te huringa waro?



Ka matapakihia e nga punaha radar a NISAR te whenua me nga mata tio o te whenua ia 12 nga ra, e whakarato ana i nga raraunga matawhānui mo nga huringa hipoki whenua. Ma te ako i enei huringa i te ao whanui, ka maarama ake nga kaiputaiao ki nga paanga o te huringa waro - nga tikanga e neke ai te waro i waenga i te hau, te whenua, te moana, me nga rauropi ora.

P: He aha te ngahere me nga repo he mea nui mo te huringa o te rangi?



Ko nga ngahere me nga repo he tino rauwiringa kaiao e mahi ana hei totohu waro, me nga ngahere e rongoa ana i te waro i roto i a raatau rakau me nga repo e rongoa ana i te waro i roto i nga papa o te oneone waro. Ko te whakararu i enei puunaha rauwiringa kaiao ka tere ake te tuku o te waro hauhaa me te mewaro, ka whai waahi ki te huringa o te rangi.

Q: He aha etahi atu raraunga ka kohia e NISAR?



I tua atu i te aro turuki i te rauwiringa kaiao, ka hopuhia e NISAR nga korero mo nga nekehanga o te whenua, hei awhina i te rangahau mo nga rū whenua, nga hūnga puia, te horo whenua, me te heke o te mata me te hiki ake. Ka whai hoki te misioni i nga nekehanga me te rewa o nga hukapapa me te hukapapa moana.

Q: Ahea te NISAR i whakaritea ki te whakarewa?



Kua whakaritea kia whakarewahia a NISAR i te timatanga o 2024 mai i te tonga o Inia.