Ko te NISAR ki te Hurihuri i te Maramatanga mo te Paanga o nga Rauwiringa Kaiao ki te Hurihuri Wao me te Hurirangi

Kei te mahi tahi a NASA me te Indian Space Research Organization (ISRO) i runga i te miihana amiorangi radar NISAR, kua whakaritea kia whakarewahia i te timatanga o te tau 2024. Ko te kaupapa o tenei kaupapa whakataki whenua he whai whakaaro nui ki te paanga o nga huringa o nga ngahere me nga repo o te whenua i runga i te huringa waro o te ao. huringa āhuarangi.

Ko nga punaha radar matatau a NISAR ka matawai tata ki nga inihi katoa o te whenua me nga mata hukapapa, ka kohia nga raraunga e rua ia 12 ra. Ma tenei nui o nga raraunga ka taea e nga kairangahau te maarama ake ki nga mahi tino nui e rua o nga ngahere me nga repo: te whakauru me te tuku waro. Ko nga ngahere e rongoa ana i te waro ki roto i o ratou rakau, ko nga repo kei roto i nga paparanga oneone pararopi. Ko nga whakararu i enei puunaha rauwiringa kaiao ka tere te tuku o te waro hauhaa me te mewaro ki roto i te hau, ka whakapakeke i te huringa o te rangi.

Ko te whainga tuatahi o NISAR ko te whai i nga huringa o te uhi whenua i runga i te ao, ka taea e nga kairangahau te tātari i nga paanga ki te huringa waro. Ma te mohio ki te neke o te waro i waenga i te hau, te whenua, te moana, me nga mea ora, ka riro i nga kaiputaiao te matauranga nui mo nga hihiko uaua o te huringa o te rangi.

Ko te hangarau radar auaha i runga i te NISAR ka whakarato i nga tirohanga matawhānui me te pono mo te whenua me te hukapapa o te whenua, e whakaatu ana i te tirohanga whanui mo te huringa o enei rauwiringa kaiao i roto i te waa. Ka tino whai hua tenei mo te aro turuki i te ngaherehere, he nui te wahanga o te tukunga hau kati kati na te tangata. Ko nga raraunga i kohia e te radar L-band a NISAR ka uru ki roto i nga kaapu ngahere, ka peke atu i nga katua rakau me te whenua i raro. Ma te wetewete i nga tohu whakaata, ka taea e nga kairangahau te whakatau tata i te kiato o te ngahere me te tino tika.

I tua atu, ko nga raraunga a NISAR ka whakamarama i nga take i muri i nga huringa o nga ngahere me nga repo, penei i te mate, te mahi a te tangata, te ahi ranei. Ma tenei matauranga ka kaha ake te kaha ki te whawhai i te ngahere me te ngahere, i te mea e ngana ana nga whenua ki te tango i nga tikanga pumau hei whakaiti i nga tuku waro.

I tua atu, ka awhina te hangarau radar o te miihana ki te aro turuki i te waipuke o te repo, he mea tino nui ki te huringa waro. Ko nga repo, e karapoti ana i nga momo puunaha rauwiringa kaiao, he nui te waro i roto i te oneone. Ina waipuke nga repo, ka pirau te huakita i nga mea pararopi, ka tuku te mewaro ki te hau. He rereke, ka maroke nga repo, ka tauhohe te waro kua kitea ki te hāora, ka puta te hauhā. Ko te mohio ki enei tukanga he mea nui mo te whakahaere i nga taiao repo me te whakaiti i nga tuku hau kati kati.

Ko te whakarewanga a NISAR i te tau 2024 e whakaatu ana i te waa hou ki te ako i nga taunekeneke i waenga i nga rauwiringa kaiao me te huringa waro o te ao. Na roto i ona kaha aro turuki matawhānui, ka whakawhiwhia e tenei misioni nga korero nui mo te tarai i te huringa o te rangi me te poipoi i nga tikanga taiao toimau.

-

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te NISAR?



A: NISAR e tu ana mo NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (SAR) miihana amiorangi. He kaupapa mahi tahi i waenga i te NASA me te Indian Space Research Organization e whai ana ki te ako i nga huringa o te rauwiringa kaiao o te whenua me o raatau paanga ki te huringa waro o te ao me te huringa o te rangi.

Q: Me pehea te kohi raraunga a NISAR?



A: Ka whakamahi a NISAR i nga punaha radar matatau ki te matawai tata ki te katoa o te whenua me nga papa hukapapa. Ka kohia e ia nga raraunga kia rua nga wa ia 12 nga ra, e whakarato ana i nga korero taipitopito me te matawhānui o enei punaha rauropi.

Q: He aha ta NISAR ka awhina i nga kairangahau kia mohio?



A: Ka awhina a NISAR i nga kairangahau ki te mohio me pehea nga ngahere me nga repo e hopu me te tuku waro, e rua nga mahi nui e herea ana ki te huringa waro. He mea nui tenei maaramatanga mo te maarama ki te paanga o enei puunaha rauwiringa kaiao ki te huringa o te rangi.

P: Me pehea te tirotiro a NISAR i te ngahere?



A: Ko te hangarau radar a NISAR ka uru ki roto i nga awaawa ngahere, ka taea e nga kairangahau te whakatau tata i te kiato ngahere me te whai i nga huringa o te uhi whenua. Ka whai whakaaro nui tenei ki nga tauira ngaherehere me o raatau paanga ki te huringa waro.

P: He aha te mahi a NISAR ki te ako i nga repo?



A: Ka aroturuki a NISAR i te waipuke o te repo, ka awe i te huringa waro. Ma te mohio ki nga tikanga e tukuna ai e nga repo te mewaro me te waro hauhauora, ka pai ake te whakahaere a nga kairangahau i enei puunaha rauwiringa kaiao me te whakaiti i nga tuku hau kati kati.

P: Me pehea e whai hua ai a NISAR ki te whawhai ki te huringa o te rangi?



A: Ko nga raraunga a NISAR ka whakarei ake i to maatau mohiotanga ki nga taunekeneke matatini i waenga i nga rauwiringa kaiao, te huringa waro, me te huringa o te rangi. Ma tenei matauranga e whakamohio i nga tikanga taiao toiwhio me te awhina ki te whakaheke i nga tuku waro.