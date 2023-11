Kei te rapu a NASA i nga otinga kia taea ai te Miihana Whakahoki Tauira Utu nui ki Mars

Ko te kaupapa nui a NASA a Mars Sample Return, e whai ana ki te whakahoki mai i nga tauira mai i te Whero Whero ki te whenua, kua pa ki tetahi arai putea. Ko te rīpoata o nā tata nei i kii he kore tika te misioni, na te nui o te tahua me te waarangi. Heoi, e kaha ana a NASA ki te rapu rautaki rereke kia taea ai te kaupapa.

I matapaetia tuatahi ki te utu i waenga i te $8 piriona me te $11 piriona, ko te misioni a Mars Sample Return i tupono wawe ki nga wero putea. I roto i te pire whakapaunga o te tau 2023, i tohatohahia te miihana ki te $822.3 miriona, kaore i rite ki te $949.3 miriona i tonoa. Hei pupuri i te kaupapa i runga i te waarangi, e kii ana a NASA ki te hiahia mo te taapiri $250 miriona i roto i te tau putea o naianei me te 2024.

Hei whakatika i enei raruraru putea, kua whakaemihia e te Rōpū Tirohanga Papatono Tirotiro NASA o Mars e rima nga komiti iti ki te whiriwhiri i etahi huarahi rereke. Kei te tirotirohia e te tari nga tikanga ki te whakanui ake i nga mahi kua oti i te wa e whakaitihia ana nga utu katoa me te whakanui ake i te kaha o te misioni. I tenei wa, kare tonu e tino mohio he aha nga huarahi ka taea.

Kare e kore, he mea tino nui te misioni a Mars Sample Return mo nga huanga putaiao, e taea ai e nga kaiputaiao tangata te ako tika i nga tauira o Martian. Ahakoa he nui nga utu, kei te whakapau kaha a NASA ki te whakatutuki i tenei kaupapa nui. Ma te rapu otinga auaha, e tumanako ana te umanga ki te wikitoria i nga raru o te putea me te anga whakamua me tenei mahi whakahirahira.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te mahi a Mars Sample Return?

Ko te misioni a Mars Sample Return he kaupapa whakahirahira na NASA e whai ana ki te kohikohi tauira mai i Mars me te whakahoki mai ki te whenua mo te rangahau pūtaiao.

He aha te mahi a Mars Sample Return e pa ana ki nga wero putea?

Kua nui ake te utu o te kaupapa i te tahua kua whakaritea, na reira he uaua ki te pupuri i te kaupapa i runga i te huarahi.

He aha nga mahi a NASA ki te whakatika i nga raruraru putea?

Kei te kaha te NASA ki te torotoro i nga huarahi rereke hei whakaiti i nga utu me te whakanui ake i te kaha o te misioni. Kei te tirotirohia e te tari nga huarahi ki te whakamahi i nga mahi o naianei me te rapu rautaki auaha kia taea ai te kaupapa i roto i nga rauemi e waatea ana.

He aha te take nui o te misioni Whakahoki Tauira o Mars?

He mea nui te misioni na te mea ka whakawhiwhia ki nga kaiputaiao nga tauira Martian utu nui mo te whakamaarama hohonu, ka kitea pea he tirohanga hou mo te Papa Whero.

Ka haere tonu te NASA ki te whai i te misioni Whakahoki Tauira Mars?

Ahakoa nga wero putea, ka u tonu a NASA ki te whakarite i te kaupapa Whakahoki Tauira o Mars. E kaha ana te umanga ki te rapu rongoa me te hinga i nga arai kia pai ai te angitu o tenei mahi putaiao nui.

