Ko te heke mai o te Teihana Mokowhiti o te Ao: Ka Whakatauhia e NASA te Waka Deorbit US

Kua whakapuakihia e NASA nga mahere ki te reti i te International Space Station (ISS) hei te mutunga o te tekau tau. Hei wahanga mo te reti reti kua whakaritea e te teihana, kua tono a NASA ki te whakawhanake i te US Deorbit Vehicle (USDV), he waka mokowhiti i hangaia hei whakakore i te ISS. Ko te ISS, he mahi tahi o nga tari mokowhiti e rima, kua mahi mai i te tau 1998 a kua whakaritea kia haere tonu tae noa ki te tau 2030, me te mahi a Ruhia tae noa ki te 2028.

Ko te deorbit haumaru o te ISS he kawenga mahi tahi a nga umanga mokowhiti e rima, me te whainga ki te karo i nga waahi noho. Hei whakareri mo te reti o te ISS, kei te whai a NASA ki te whakawhiti i ana mahi i roto i te orbit whenua iti ki nga papaa-a-hokohoko me te whakahaere. Ko tenei nekehanga ko te whakarite kia mau tonu te uru me te noho ki te waahi mo te rangahau, te whanaketanga hangarau, me te mahi tahi o te ao.

Ko nga rautaki o mua mo te whakakore i te ISS i uru ki te whakamahi i nga waka mokowhiti Roscosmos Progress maha. Heoi ano, na nga arotake tata nei i arai ai a NASA ki te whakatakoto whakaaro mo te hanga waka mokowhiti hou, te USDV, ka kaha ake te kaha mo te deorbit haepapa. Ka aro atu te USDV ki te mahi deorbit whakamutunga, a tera pea he hoahoa waka mokowhiti hou, he whakarereketanga ranei o tetahi waka mokowhiti. Ka hangaia kia mahi i runga i tana rerenga tuatahi, me te kaha ki te whakaora anomaly ki te kawe i te weranga deorbit tino nui.

Ko te whakawhanaketanga o te USDV he mahi uaua me te whakapau kaha, me nga tau o te whakawhanaketanga, te whakamatautau, me te tiwhikete. Heoi, ko tenei waka mokowhiti e whakaarohia ana he tohu nui i roto i te huarahi a NASA ki te whakakore i te ISS me te whakarite i te whakakorenga haumaru me te whakahaere o te teihana mokowhiti.

Rauemi:

– Ka tono a NASA i te waka deorbit mo te reti mo te Teihana Mokowhiti o te Ao. (2023, Mahuru 21). Inia i tenei ra.