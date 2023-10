Ko te Rapu mo te Hukapapa Martian: Te hura i nga nohoanga me nga rauemi kei runga i te Ao Whero

Kua roa nga kaiputaiao e miharo ana ki te kitea he wai ki Mars, a ko nga whanaketanga o te kaupapa Subsurface Water Ice Mapping (SWIM) kua tata ake tatou ki te hura i nga mea ngaro kei raro i te mata o Martian. Ko nga mapi hou i tukuna mai i SWIM, na NASA te putea, e whakarato ana i nga korero taipitopito mo nga waahi ka kitea pea te hukapapa o raro ka taea te uru atu e nga misioni a muri ake nei.

Ko te hiranga o te kimi tio ki Mars kei tua atu i tona kaha hei tino rauemi mo nga kaitoro a meake nei. Ka taea e nga whatu hukapapa, he rite ki nga kaiputaiao e ruri ana i runga i te whenua, ka taea te whakaatu i nga tirohanga nui ki te hitori o te rangi o Mars me te awhina ki te tautuhi i nga waahi noho mo te oranga moroiti. Ko te rapu i te hukapapa i raro i te mata he mea tika na te mea karekau te wai wai e mau i runga i te mata o Martian. Nā te angiangi o te kōhauhau, ka mimiti tonu te wai. Heoi ano, kei roto i nga pou o Mars te nui o te hukapapa, tae atu ki te wai me te huka maroke (carbon dioxide).

Ko te kaupapa SWIM, i arahina e te Planetary Science Institute me te whakahaere a te Jet Propulsion Laboratory a NASA, kua whakauruhia nga raraunga mai i te maha o nga misioni NASA, tae atu ki te Mars Reconnaissance Orbiter me te Mars Global Surveyor, ki te tautuhi i nga waahi tino pai mo te hukapapa Martian. Kua kitea e nga taputapu i runga i enei waka mokowhiti nga tohu o te wai tio i raro i te mata o Mars i waenganui o Mars, me te mea tino ataahua o te raki-waenganui na te kaha ake o te hau me te kaha mo te mahana mahana.

Ko te mapi SWIM hou e whakauru ana i nga raraunga mai i nga kamera taumira teitei ake i runga i te Mars Reconnaissance Orbiter, e whakarato ana i te tirohanga taipitopito mo te raina rohe o te hukapapa. Kei roto hoki i te mapi nga kitenga o te whenua polygon na te roha me te whakaheke o te hukapapa o raro. Ko enei kitenga e whakaatu ana i te ahua o te hukapapa kei raro i te mata.

Ahakoa ko te whainga tuatahi o te SWIM ko te kimi i te hukapapa o Martian me nga waahi tauranga mo nga mahi a muri ake nei, ka whakatuwheratia ano he huarahi hou mo te rangahau pūtaiao. Ko nga rereketanga o te nui o te hukapapa wai puta noa i nga rohe rereke o Mars ka whakaara ake i nga patai whakahirahira, ka puta pea te mapi ki nga whakapae hou mo enei rereketanga. I tua atu, ka noho te kaupapa hei turanga mo te misioni Mars Ice Mapper e whakaarohia ana, ka tirotirohia ano te hukapapa tata-mata ma te whakamahi i te punaha radar motuhake.

Ko te rapu mo te hukapapa o Martian ka mau tonu i nga kaiputaiao me te hunga kaingākau ki te mokowhiti, i a tatou e torotoro ana i te kaha o te Whero Whero hei tautoko i te oranga o te tangata me te hura i nga mea ngaro o tona hitori.

FAQ

He aha te mea nui ki te kimi tio i Mars?

Ko te rapu tio i Mars he mea nui hei tautoko i te torotoro a te tangata me te koroni pea. Ka taea e te hukapapa te mahi hei tino rauemi mo te wai inu, me te whakaurunga matua mo te hanga wahie toka. I tua atu, ma te ako i te hukapapa o Martian na roto i nga tio tio ka taea e koe te mohio ki te hitori o te ahuarangi o te ao me te tupono o te oranga moroiti o mua, o naianei ranei.

He aha te take me rapu te hukapapa o raro?

Ko te wai wai karekau e tau ki runga i te mata o Marei na te kikorangi o te hau o te ao. Ko nga wai ka mimiti tonu. No reira, me rapu te tio i raro i te mata kia kitea he puna wai pumau. E mohiotia ana he nui te hukapapa kei roto i nga pou o Mars, engari kaore enei rohe e pai mo te torotoro tangata na te tino makariri o te mahana.

He aha te hiranga o te kaupapa SWIM?

He mahi nui te kaupapa Mahere hukapapa wai i raro i te whenua (SWIM) ki te tautuhi i nga waahi taunga pea mo nga miihana Mars a meake nei. Na roto i te whakauru i nga raraunga mai i nga momo miihana NASA, kua hangaia e SWIM etahi mapi taipitopito e whakaatu ana i nga waahi tino pai ki te uru atu ki te hukapapa Martian. Ka whai waahi enei mapi ki te maarama ki te hitori o te rangi o Mars me te awhina ki te rapu i nga taiao noho.

He aha nga tumanakohanga mo te kaupapa SWIM?

Ka noho te kaupapa SWIM hei turanga mo te kaupapa e whakaarohia ana mo Mars Ice Mapper. Mena ka whakaaetia, ka uru ki tenei miihana he kai-whakahaere kua mau ki te radar motuhake i hangaia hei rapu i te hukapapa tata-mata i tua atu o nga waahi kua whakapumautia e nga misioni o mua. Ko te kaupapa a Mars Ice Mapper te whai ki te torotoro haere i te aroaro o te hukapapa Martian me te whakanikoniko i to tatou mohiotanga ki nga rawa o te Papa Whero.