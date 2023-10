Ko te 16th Annual a NASA a von Braun Space Exploration Symposium ki te aro ki te Advance Space Science and Exploration

Kei te tono a NASA i nga mema panui kia haere ki te 16th Annual von Braun Space Exploration Symposium, ka tu mai i te Wenerei ki te Paraire, Oketopa 25-27, i te Whare Wananga o Alabama i Huntsville. Ko te kaupapa o tenei tau ko “Te Mokowā whakamua: Mai i te LEO ki te Marama me tua atu,” ka whakaatuhia e te kurutetenga nga kaikorero mai i te kawanatanga, te ahumahi, me te whare wananga ka korero mo nga whanaketanga hou, nga whai waahi a meake nei, me nga wero o te aoiao me te torotoro haere.

I roto i nga kaiwhakauru NASA, ka tukuna e te Kaiwhakahaere Bill Nelson nga korero i te wa o te tina o nga tohu i te Oketopa 25. Ka uru ano te tina ki te korerorero mo nga punaha taunga tangata. Ka taea e te hunga pāpāho e hiahia ana ki te korero ki te Kaiwhakahaere Nelson te whakapā atu ki a Jackie McGuinness i [email protected]. Ko nga mema o te hunga pāpāho e hiahia ana ki te haere ki te kurutetenga me whakapa atu ki te Kaiwhakahaere Matua o American Astronautical Society ki a Jim Way i [email protected] ranei 703-866-0021 mo nga tohu.

Ka timata te huihuinga me nga korero whakatuwhera a Joseph Pelfrey, te kaiwhakahaere o te Whare Rererangi mokowhiti o NASA o Marshall, ka whakaōrite hoki i te roopu Artemis i te ata o te Wenerei. Ko etahi atu kaikorero mai i te Marshall Space Flight Centre ko Shane Canerday, he miihini aerospace; John Honeycutt, te kaiwhakahaere o te Kaupapa Whakarewa mokowhiti; Dayna Ise, kaiwhakahaere tuarua o te Tari Putaiao me te Hangarau; Mallory James, miihini rererangi; Ko Mary Beth Koelbl, te kaiwhakahaere o te Kaiwhakahaere Hangarau; Jason Turpin, kaihautu hangarau matua o Propulsion; me Lisa Watson-Morgan, te kaiwhakahaere o te Kaupapa Kaupapa Whakanoho Tangata.

Mo etahi atu korero mo te kurupae me te hotaka katoa, tirohia koa astronautical.org/events/vbs.

Puna: NASA PR Newswire