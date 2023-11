Ka tono a NASA ki nga tangata katoa ki te tuku i o raatau ingoa ki Jupiter's Moon Europa

Kei te tuku a NASA i tetahi waahi whakamiharo mo nga kaiwhaiwhai mokowhiti kia mau o ratou ingoa ki runga i te miihiniiti ka eke ki runga i te tirotiro mokowhiti a Europa Clipper. Kua whakaritea te waka mokowhiti kia uru atu ki runga i a Jupiter i roto i nga tau e rima e whai ake nei, me te whainga tuatahi ki te tirotiro i a Europa, tetahi o nga marama whakahirahira o te hau nui, ki te rapu tohu mo te noho. E whakapae ana nga kaiputaiao kei roto pea a Europa he moana kei raro i tona paparanga o waho.

Ahakoa he ahua hou tenei kaupapa, he tikanga kua roa a NASA ki te whakauru i te iwi whanui me te tono kia kaha te whai waahi ki nga momo miihana mokowhiti. I te tau 1995, i whakaingoatia te rover tuatahi o Mars, a Sojourner, i te ingoa o te kaitoi motika mo nga wahine o te rautau 19, a Sojourner Truth, i muri i te whakaaro a tetahi kotiro 12 tau te pakeke. Ko tetahi atu tauira ko te mini-DVD e mau ana i nga mano o nga waitohu i tukuna ki a Saturn i runga i te tirotiro Cassini-Huygens.

Ko te kaupapa a Europa Clipper e wawata ana ki te tautuhi i nga waahi taunga mo nga mahi a muri ake nei ki Europa. E rua tau te roa o te ruri i te taha e anga atu ana ki a Jupiter me etahi atu tau e rua ki te taha e anga atu ana ki te Rapa hau. I te mutunga o tana kaupapa, ka tukituki te waka mokowhiti ki a Ganymede, tetahi o nga marama o Jupiter.

I tenei wa, neke atu i te 840,000 nga ingoa kua tukuna kia whakaurua ki runga i te miihiniiti, a kei te whai waahi tonu nga tangata takitahi ki te taapiri i o raatau ingoa tae noa ki te wa kati hei te 31 o Hakihea. Ki te whai waahi, ka taea e nga tangata whai paanga te toro noa ki te paetukutuku a NASA i europa.nasa.gov ka haina. I tua atu, ka mau ano e te Europa Clipper tetahi oriori motuhake e kiia nei ko "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" i tuhia e US Poet Laureate Ada Limon.

Ko te tuku ingoa ki te waahi he tohu i te ngakau hihiko o te tangata, me to tatou hiahia kaha ki te torotoro haere i tua atu o nga rohe o to tatou ao. I te wa e timata ana te Europa Clipper ki tana haerenga whakahirahira, ka mau i a ia nga wawata me nga moemoea o nga mano tangata, e hikaka ana ki te waiho i o raatau tohu ki te ao whanui.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. Ka taea e tetahi te uru atu ki tenei kaupapa?

Tino! E tuwhera ana tenei kaupapa ki te katoa, ka taea e te tangata te tuku i o raatau ingoa ki te marama o Jupiter i Europa.

2. Ahea te wa kati mo te tuku ingoa?

Ko te wa kati mo te tuku ingoa ko te Hakihea 31st.

3. He aha etahi atu taonga ka kawea e te Europa Clipper?

I tua atu i nga ingoa, ka mau ano te waka mokowhiti i tetahi rotarota i tapaina ko "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" i tuhia e US Poet Laureate Ada Limon.

4. He aha te kaupapa o te kaupapa Europa Clipper?

Ko te whainga tuatahi o te mahi a Europa Clipper ko te tirotiro i a Europa me te rapu tohu mo te noho noho, me te tautuhi i tetahi waahi taunga pea mo nga misioni a meake nei ki te marama.

5. E hia nga ingoa kua kohia i tenei wa?

Neke atu i te 840,000 nga ingoa kua kohia mo te kaupapa Europa Clipper.