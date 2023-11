Nga Tirohanga Hou mo te Taonga EMIT a NASA: Te Mahere i nga Matapuna Ira Methane

I te Hūrae 2022, i whakarewahia e NASA te taputapu Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT) me te kaupapa tuatahi ki te mapi i nga kohuke matua ki nga rohe maroke me te ako i te paanga o te puehu teitei ki runga i to tatou rangi. Heoi ano, kua kitea e nga rangahau hou e kaha ana te EMIT ki te kite me te tautuhi neke atu i te 750 nga putunga o nga haurehu kati, tae atu ki te mewaro, he hau kati kati e whai take ana mo te huringa o te rangi.

I mua, ko nga taputapu kimi methane i tukuna i roto i nga waka rererangi e rere ana i nga teitei o raro. Ahakoa he nui ake te aro o enei taputapu, he iti te waahi o te rohe me te roa o te tirohanga. I te nuinga o nga wa ka kiia he tawhiti rawa, he morearea, he utu nui ranei mo te horahanga whanui. Ko te EMIT, kei te mahi mai i te Teihana Mokowhiti o te Ao, ka taea e ia te mataki i nga pupuhi methane mai i tetahi waahi teitei e kapi ana i te waahi nui ake.

Ka hopuhia e te tuohanga atahanga a EMIT nga whakaahua 50-maero-ma-50-maero, e kiia ana he "whakaahua," o te mata o te whenua. I ona ra tuatahi e 30 o te mahi, i kitea e te taputapu te 60% ki te 80% o nga pupuhi methane e kitea ana i nga wa o nga kaupapa rererangi. Ko tenei kaha whakamiharo e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te tautuhi i nga puna methane nui me te iti, tae atu ki nga "whakaemi-nui" e whai hua ana ki te tukunga methane.

Ko te tautuhi i nga puna tohu methane he mea nui ki te tarai i te huringa o te rangi. Ko te mewaro he 80 nga wa e kaha ake ana ki te hopu i te wera i te waro hauhauora, na reira ka whai waahi nui ki te whakamahana o te ao. Ma te tohu i nga punaa motuhake o te mewaro, ka taea e nga kaiputaiao te whakawhanake i nga rautaki hei whakaiti i nga tukunga me te whakaiti i nga paanga o te huringa huarere.

Ko te rangahau tata nei e whakamahi ana i nga raraunga mai i te kitenga methane a EMIT e whakaatu ana i te kaha o te taputapu ki tua atu i tana kaupapa tuatahi. Ko tenei kaha whakamiharo kua nui ake i nga tumanako me te whakaatu i te hiranga o te whakangao ki nga hangarau auaha e whakarato ana i te maaramatanga matawhānui ki te ahuarangi o to tatou ao.

FAQ:

Q: He aha te EMIT?

A: E tu ana a EMIT mo te Earth Surface Mineral Dust Source Investigation, he taputapu NASA i whakarewahia i te marama o Hurae 2022 ki te mapi i nga kohuke matua ki nga rohe maroke me te ako i te paanga o te puehu ki runga i te rangi.

P: Me pehea e kitea ai e EMIT nga tukunga methane?

A: Ka whakamahi a EMIT i tana irirangi atahanga i runga i te Teihana Mokowhiti o te Ao ki te mataki i nga pupuhi mewaro i runga i te mata o te whenua, ka taea e ia te tautuhi i nga puna tohu o te tukunga methane.

P: He aha te mea nui te tautuhi i nga puna mewaro?

A: Ko te Methane he hau kati kati ka whai waahi ki te whakamahana o te ao. Ma te tautuhi i nga punaa motuhake o te mewaro ka taea e nga kaiputaiao te whakawhanake i nga rautaki e whaaia ana hei whakaiti i nga tukunga me te whakaheke i te huringa o te rangi.

P: He pehea te whakataurite o te kaha o te EMIT ki nga taputapu rapu mewaro tuku iho?

A: Ahakoa he nui ake te tairongo o nga taputapu i roto i nga waka rererangi, ko te teitei ake o te tirohanga a te EMIT me te waahi kapi nui ka taea e ia te kite i nga pupuhi methane nui me te tautuhi i nga puna tohu.