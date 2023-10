He Tirohanga Ataahua mo te Eclipse a-Tau mai i te Mokowhiti

By

Kua tukuna e NASA tetahi ahua whakamiharo o te eclipse solar annular i puta i te Oketopa 14, 2023. I hopukina te ahua e te Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) i runga i te Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), e tu ana tata ki te 1.5 miriona maero te tawhiti. mai i te whenua. Ko te ahua e whakaatu ana i te atarangi o te Marama e haere ana ki runga o Amerika Te Taitokerau i te wa o te rourou.

Ka puta te haruru o te ra i te wa e iti ake ai te marama o te Marama, i te tata ranei ki tona tawhiti rawa atu i te Ao, ka iti ake i te rangi, kare hoki e kapi katoa i te kopae o te ra. Ka puta he huanga "mowhiti ahi", me nga tapa o te ra ka kitea he mowhiti whero kanapa.

Ko te kamera EPIC, tetahi o nga taputapu e toru kei runga i te DSCOVR, ka hopu i nga whakaahua kōpae-katoa o te Ao. Ko te whakaahua i tukuna e NASA i tangohia i te 11:58 i te ata waenganui i te Oketopa 14, i te wa o te tihi o te eclipse ki te puku o Texas. Ko te nui o te atarangi e whakaatu ana kei te pouri tonu te ra puta noa i te whanuitanga o te whenua.

Ko te DSCOVR kei te waahi o Earth-Sun L1 Lagrange, he rohe o te tauritenga i waenga i te whenua me te ra. Ma tenei waahi rautaki ka taea e DSCOVR te whakarato raraunga nui mo te aro turuki i nga huarere whenua me te waahi, tae atu ki te kite wawe i nga tupuhi o te ra i mua i te taenga ki te whenua. Ko te James Webb Space Telescope kei te waahi o Lagrange, engari kei te taha ki te taha ki L2.

Ahakoa ko te marama o te marama o te marama e whai ake nei ka puta i te Pipiri 21, 2039, ka tere ake te ruruku katoa, i te Paenga-whāwhā 8, 2024. Ka whakapouritia te rangi mai i Texas ki Maine i te United States.

