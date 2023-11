Te Whakawhitiwhiti Korero Hou: Nga Tohu Taiaho 10 Miriona Maero

By

I roto i te whakatutukitanga o te whenua, kua angitu nga kaiputaiao ki te tuku tohu korero mo te tawhiti 10 miriona maero ma te whakamahi i te kurupae laser. Ko tenei whakatutukitanga he tohu nui i roto i te waahanga o te whakawhitiwhiti mokowhiti hohonu, a, kua whakaritea ki te huri i te huarahi whakawhitiwhiti a nga waka mokowhiti.

Ko te whakamatautau a NASA mo te Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti Rorohiko mokowhiti (DSOC) kua eke ki nga tumanako katoa ma te tuku raraunga ma te taiaho ki tua atu i te Marama. I tukuna nga raraunga whakamatautau mai i te waka mokowhiti a Pysche, e 40 pea te tawhiti atu i te Marama mai i te Ao, ki te Telescope Hale i Caltech's Palomar Observatory i California.

Ko tenei whakaaturanga e whakaatu ana i te tino whakamahinga o nga whakawhitinga korero mata, e whakaatu ana i te kaha mo te tuku raraunga tere tere i te waahi. Ko te whakamatautau DSOC e whai ana ki te whakaatu i nga reiti tuku he 10 ki te 100 nga wa tere atu i nga punaha reo irirangi o naianei e whakamahia ana e nga waka mokowhiti.

Ma te whakamahi i te kaha o te hangarau taiaho, ko tenei pakaruhanga e arai ana i te huarahi mo te whakarei ake i nga kaha whakawhitiwhiti korero i roto i nga miihana mokowhiti hohonu. Ko te kaha o te punaha ki te tuku raraunga whakamatautau whanui-nui ki te whenua i te wa e haere ana te waka mokowhiti a Psyche ki te whitiki asteroid i waenga i Mars me Jupiter he mahi pai ki te whakapai ake i te pai o te tuku raraunga.

Ko te angitu o te "marama tuatahi" o te hangarau DSOC kua homai he tirohanga nui ki te whaihua me te kaha o nga punaha whakawhitiwhiti korero laser. Na te ahunga whakamua, ka taea e tenei hangarau te huri i te torotoro mokowhiti, kia tere ake ai te whakawhiti raraunga i waenga i nga misioni me te whenua.

FAQ:

Q: Kia pehea te tawhiti i tukuna ai te kurupae laser?

A: I tukuna te kurupae laser i runga i te tawhiti o te 10 miriona maero.

P: He aha te kaupapa o te whakamatautau DSOC?

A: Ko te whakamatautau DSOC e whai ana ki te whakaatu i nga reiti tuku raraunga he 10 ki te 100 nga wa tere atu i nga punaha reo irirangi o naianei e whakamahia ana e nga waka mokowhiti.

Q: He aha nga painga ka taea e nga punaha whakawhitiwhiti korero laser i te waahi?

A: Ko nga punaha korero-a-Taahoa te kaha ki te whakapai ake i te pai o te tuku raraunga, kia tere ake ai te whakawhitiwhiti korero i waenga i nga miihana me te whenua i te wa e torotoro ana i nga waahi hohonu.