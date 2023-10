Ka kitea e te NASA etahi tohu mo te takenga mai o te ora ki te whenua i roto i nga Tauira Asteroid

Kua panuitia e NASA ko nga tauira i kohia mai i te asteroid Bennu kei roto i te waro, te wai, me nga maaramatanga pea mo te takenga mai o te ora i runga i te whenua. Ko nga tauira i kohia e te waka mokowhiti a Osiris-Rex, e rua tau te roa ki te ako i a Bennu i mua i te hekenga ki tona mata ka hoki mai ki te whenua.

Ko te tātaritanga tuatahi o te tauira “bonus” i kohia mai i waho o Bennu he tino pai. I kitea e nga kaiputaiao te nui o te waro, me nga kohuke uku kei roto he wai. Ko enei huānga ka pakaru pea ki te whenua i nga piriona tau ki muri, hei awhina i te whanaketanga o te ora ki runga i to maatau ao.

Ahakoa kaore ano kia whakatuwherahia te ruuma tauira matua, ko nga mea i kitea i waho o te kaata i ata tiakina hei tātari. Ka noho a NASA me nga kaiputaiao huri noa i te ao i nga tau e rua e whai ake nei ki te ako i nga tauira. Kua whakapau kaha te umanga ki te pupuri i te 70% o te tauira mo te rangahau ka haere tonu mo nga tekau tau.

Ko enei kitenga ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te mohio ki nga tikanga i puta ai te ora ki runga i te whenua. Ma te ako i te hanganga o nga asteroids pera i a Bennu, ka tumanako nga kaiputaiao ki te whai matauranga ki nga kai e tika ana mo te oranga me te pehea i kawea ai ki to tatou ao.

Ko te whakatewhatewha ki nga tauira asteroid e tohu ana i te ahunga whakamua nui i roto i to maatau maarama ki te takenga mai o te ao. Ko nga raraunga i kohia mai i a Bennu ka kaha ki te whakahou i o tatou mohiotanga mo te ao me to tatou waahi ki roto.

Rauemi:

– Ko te misioni mokowhiti a Osiris-Rex a NASA

- Nga rangatira o NASA i te Johnson Space Center