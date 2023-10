Ko te Misiona Europa Clipper a NASA ki te tirotiro i te Marama Enigmatic o Jupiter

Kua mahia e te NASA tetahi kaupapa whakataki whenua ki te tirotiro i te marama hukapapa o Jupiter, Europa. Ko te kaupapa a Europa Clipper e whai ana ki te aromatawai i te noho a te marama ma te whakatere i te taiao iraruke rawa e karapoti ana i a Jupiter. Hei whakamarumaru i nga taputapu hiko tairongo i runga i te waka mokowhiti, kua hangaia e nga miihini o NASA tetahi otinga auaha.

Engari i te tiaki takitahi i ia waahanga, ka piki ake te taumaha me te utu o te waka mokowhiti, kua hangaia e NASA he whare konumohe tata ki te kotahi henemita te matotoru. Ka noho tenei whariki hei parepare whakamarumaru, ka whakaheke i nga taumata iraruke ki nga rohe e whakaaetia ana mo te hikohiko. Ko te katinga angitu o te whare roroa he tohu nui mo te whanaketanga o te misioni.

"Ko te katinga o te whare taonga e tohu ana kei a maatau nga waahanga katoa e tika ana kia mau. Kua reri matou inaianei ki te haere tonu,” e kii ana a Kendra Short, te Kaiwhakahaere Tuarua mo nga punaha rererangi mo Europa Clipper i te Jet Propulsion Laboratory (JPL) a NASA i te tonga o California.

Ko Jupiter, me tana papa aukume e 20,000 nga wa kaha ake i to Papa, kei te whanga i te matua tere hurihuri e whakaputa ana i nga whitiki radiation kaha. Ko enei whitiki, he kaha ake i te whitiki radiation Van Allen o te Ao, ka mau i nga matūriki hiko teitei. Ko te waka mokowhiti a Europa Clipper me tu atu ki te pupuhi tonu mai i enei matūriki, ka raru pea nga taputapu hiko o runga.

Kare i te kuhu ki te waahi waka huri noa i Europa, ka huri te waka mokowhiti ki a Jupiter ano. Ma te neke atu i te Rapa hau me ona whitiki iraruke, ka taea e te waka mokowhiti te whakatata humarie ki a Europa mo te maha o nga rerenga rere puta noa i te misioni. Ma tenei huarahi rautaki ka taea e nga kaiputaiao te ata tirotiro i te mata o te marama me te kohi raraunga nui.

Ko te whakarewanga o te misioni Europa Clipper kua whakaritea mo te marama o Whiringa-a-rangi 2024. I te mea ka timata a NASA i nga tikanga hou ki te torotoro i nga tinana tiretiera, ka oati tenei miihana whakamiharo ki te whakatuwhera i nga mea ngaro o Europa me te whakarato i etahi atu tirohanga ki te kaha o te oranga o waho i roto i to tatou punaha solar.

