Ko nga Whakawhitiwhiti Taiaho a NASA e Whakahou ana i te Whakawhiti Raraunga Mokowhiti

Kei te huri a NASA i nga kaha tuku raraunga ki te waahi me tana hangarau korero laser hou. Na te whakarewanga o te utu ILLUMA-T ki te International Space Station (ISS) i te marama o Whiringa-a-rangi, ka taea te tere me te pai ake o te whakawhitiwhiti korero i waenga i te ISS me te Ao.

I nga wa o mua, kua whakawhirinaki te ISS ki runga i te reo irirangi relay relay amiorangi mo te tuku raraunga. Heoi ano, ko te whakaurunga o nga korero laser na roto i nga miihana penei i te ILLUMA-T (Whakaaturanga Whakawhitiwhiti Whakawhiti Whakawhiti Taiaho Whakakotahi I te Matapihi Kaiwhakamahi Orbit Whenua iti me te Terminal Amplifier) ​​kua whakaritea ki te huri i te huarahi e tukuna ai nga raraunga mai i te waahi.

Ko nga whakawhitiwhiti taiaho e whakamahi ana i te rama infrared e kore e kitea kia kaha ake ai nga reiti raraunga, ka taea e nga waka mokowhiti te tuku i nga pukapuka nui ake ki te whenua i roto i te tuku kotahi. Ko tenei hangarau hou e whai hua ana ki nga kairangahau i runga i te ISS, na te mea ka tere ake te whakawhiti raraunga me te whakanui ake i te kaha ki te tuku raraunga nui.

Kei te whakahaeretia e te kaupapa Whakawhitiwhiti Korero me te Whakaterenga a NASA, ka whakaatu a ILLUMA-T i te reanga whakawhitiwhiti taiaho rua-ara ina whakauruhia ki runga i te ISS. Ka mau ki te telescope me te gimbal, ka whai te kōwae whatu o ILLUMA-T i te Whakaaturanga Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti Laser (LCRD) i roto i te orbit geosynchronous. Ahakoa te rahi o te ngaruiti, he mahi nui tenei utu kiato ki te whakarei ake i te kaha korero mokowhiti.

Ina whakauruhia ki runga i te ISS, ka tukuna e ILLUMA-T nga raraunga i te tere whakamihiharo o te 1.2 gigabits-ia-hekona ki LCRD. Mai i reira, ka tukuna nga raraunga ki nga teihana whenua whatu i California, Hawaii ranei. Ka tukuna e nga teihana whenua nga raraunga ki te LCRD Mission Operations Center ka mutu ki nga roopu whakahaere whenua ILLUMA-T i Goddard Space Flight Center o NASA i Maryland mo te aromatawai kounga.

Ko te mahi tahi i waenga i te ILLUMA-T me te LCRD ka kaha ki te whakarereke i nga kaha korero mokowhiti. Ko te whakaaro a NASA ki te whakauru i nga whakawhitiwhiti korero laser ki roto i ana whatunga korero mokowhiti hei painga mo nga waahi tata ki te whenua me te torotoro mokowhiti hohonu. Ma tenei hangarau, ka taea e nga kairangahau me nga kaiwhaiwhai mokowhiti te titiro whakamua ki te tere ake, te pai ake, me te matawhānui te tuku raraunga i waenga i te ISS me te Ao.

FAQs

1. He aha te ILLUMA-T?

Ko te ILLUMA-T e tu ana mo te Whakaaturanga Whakawhitiwhiti Whakawhiti Taiaho Whakakotahitia Te Waahanga Kaiwhakamahi Orbit Whenua iti me te Kapeka Whakanui. He utu utu i whakawhanakehia e NASA hei whakaatu i te kaha o nga whakawhitiwhiti laser mo te whakarei ake i nga kaha tuku raraunga i te waahi.

2. He pehea te mahi hangarau whakawhitiwhiti laser?

Ko nga whakawhitiwhiti taiaho e whakamahi ana i te rama infrared e kore e kitea kia kaha ake ai nga reiti raraunga, ka taea te tuku i nga pukapuka nui ake o nga raraunga ki te whenua i roto i te tuku kotahi. Ko tenei hangarau e tuku ana i nga korero tere me te pai ake i waenga i nga miihana mokowhiti, penei i te International Space Station (ISS), me te Ao.

3. He aha nga painga o nga whakawhitiwhiti laser?

Ko nga whakawhitiwhiti laser he tere ake te whakawhiti raraunga me te kaha ki te whakahoki atu i nga raraunga ki te whenua. Ka whai hua tenei ki nga kairangahau me nga miihana torotoro mokowhiti ma te whakarei ake i nga kaha tuku raraunga me te whakaahei i nga tātaritanga matawhānui o nga raraunga ka kohia i te waahi.

4. Me pehea te whakapai ake a ILLUMA-T i nga kaha korero mokowhiti?

Ina whakauruhia ki runga i te ISS, ka whakaatu a ILLUMA-T i te reera korero taiaho rua-ara. Ka tukuna e ia nga raraunga i runga i te tere whakamīharo o te 1.2 gigabits-ia-hekona ki te Whakaaturanga Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti Taiaho (LCRD) i roto i te orbit geosynchronous. Ko tenei mahi tahi ko te whakarereke i nga kaha korero mokowhiti me te para i te huarahi mo te whakauru i nga whakawhitiwhiti laser ki roto i nga whatunga korero mokowhiti a NASA.