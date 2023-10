Kua Whakarewahia e NASA te hikoi mokowhiti whai muri i te rerenga whakamahana ki runga teihana mokowhiti o te ao

Kua whakatauhia e nga rangatira o te NASA ki te whakaroa i tetahi o nga hikoi mokowhiti kua whakaritea hei whakautu mo te rerenga whakamatao i te wahanga o Ruhia o te International Space Station (ISS). I whakaritea tuatahi mo te Rapare, Oketopa 19, ka tu te hikoi mokowhiti i te waa i muri mai i te tau 2023 i te mea kei te tirotiro tonu a NASA me te tari mokowhiti a Rūhia, a Roscosmos, i te take o te riikiri.

Ko te whakamatao i whakamahia i runga i te ISS he haukinia, me mahi ano etahi atu tikanga whakamaarama mena kei te tata te hunga kairangi i roto i nga kakahu mokowhiti. I te 9 o Whiringa-a-nuku te turuturu i roto i te waahanga putaiao Nauka o Ruhia engari ka mutu i taua ra ano. He tohu tenei mo te toru o nga wa i te tau kua hipa kua pa ki nga taputapu ISS a Ruhia i te rerenga haukini.

Kei te whakamahere a Roscosmos i tana ake hīkoi ātea i te Oketopa 25 ki te āta tirotiro i te radiator 13-tau-tau kua nekehia ki runga i te kōwae Rassvet, ko te ahua nei te putake o te rerenga hou. Ahakoa ehara te mea whakamahana ki te paitini, morearea ranei ki nga kaihopu, kei te mahi nga tohunga ki te aukati i nga tohu iti o te matū kia uru ki roto ki nga punaha o roto me te kino o nga taputapu i roto i te waa.

Ko te hikoi mokowhiti a NASA e whai ana ki te whakahaere i nga mahi tiaki iti. Ko nga Astronauts Loral O'Hara mai i te NASA me Andreas Mogensen no te European Space Agency ka kohikohi tauira mai i waho o te ISS ki te rapu moroiti me te whakakapi i te kamera whakamarama-nui, me etahi atu mahi. Ko te ra tika mo tenei mahi ka whakatauhia i muri mai.

Waimarie, ko te hikoi mokowhiti tuarua i whakaritea e NASA, he hikoi mokowhiti wahine-katoa i te Oketopa 30, kei te whakamahere tonu kia haere tonu i runga i te waa kua whakaritea. Ka hono atu a O'Hara e te kaitirotiro a te NASA a Jasmin Moghbeli ki te tango i tetahi pouaka hiko hiko me te whakakapi i tetahi tohu e hiahiatia ana mo tetahi o nga raupapa solar o te teihana.

E ai ki a Ruhia, ko nga rerenga haukini e rua o mua i runga i te ISS na te patu micrometeoroid. I te Hakihea 2022, i tino kino te riipene tuatahi, na te mea i tukuna ano nga kaihoe o te waka mokowhiti a Soyuz ki tetahi whakakapinga a Soyuz. He maha nga tuku waka mokowhiti ki te whakatika i te take, na te mea ka noho nga kairangirangi ki runga i te ISS mo te tau kotahi, kaua ki te ono marama. I te Hui-tanguru 2023, he waka mokowhiti a Ruhia Progress mo nga utanga i kite ano i tana riihi haukini.

Rauemi:

- Nga korero a nga rangatira o NASA