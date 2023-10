Te Hiranga o te Whakahaere Pihikete Manakohanga mo te Pai ake o nga wheako Kaiwhakamahi

I roto i te whenua matihiko o enei ra, ko te whakahaere i nga manakohanga pihikete he mea nui hei whakarite i te wheako kaiwhakamahi pai. Ko nga pihikete he waahanga iti o nga raraunga kua rongoa ki runga i te taputapu a te kaiwhakamahi, kei roto nga korero mo o raatau hiahia, mahi ipurangi, me nga whakaritenga taputapu. Ma te mohio me te whakaute i enei manakohanga, ka taea e nga pakihi te whakarei ake i te whakaterenga pae, te whakawhaiaro i nga panui, te tātari i te whakamahinga o te waahi, me te arotau i nga mahi hokohoko.

Ma te whakahaere i nga tautuhinga pihikete ka taea e nga kaiwhakamahi te whakatau me pehea nga paetukutuku me nga papaaho ipurangi kohikohi me te whakamahi i o raatau raraunga. Na te kaha ake o te mohio ki nga take tūmataiti, he maha nga kaiwhakamahi ipurangi kei te noho tupato ki o raatau tapuwae ipurangi. Ma te tuku i te mana ki nga kaiwhakamahi ki te whakahaere i o raatau hiahia pihikete, ka taea e nga pakihi te whakaatu i to raatau pono ki te noho muna me te whakanui ake i te whakawhirinaki ki o raatau hunga whakarongo.

I tua atu, ko te whakahaere i nga manakohanga pihikete ka pa ki nga mahinga paetukutuku me nga waa uta. Ma te whakaiti i te whakamahinga o nga pihikete kore, ka taea te whakaiti i te nui o nga raraunga i whakawhitia i waenga i te taputapu a te kaiwhakamahi me te tūmau o te paetukutuku. Ma tenei arotautanga ka tere ake nga waa uta, ka pai ake te wheako tirotiro.

FAQ:

Q: He aha nga pihikete?

A: Ko nga pihikete he waahanga iti o nga raraunga kua rongoa i runga i te taputapu a te kaiwhakamahi kei roto nga korero mo o raatau hiahia, mahi ipurangi, me nga whakaritenga taputapu.

P: He aha te mea nui ki te whakahaere i nga manakohanga pihikete?

A: He mea nui te whakahaere i nga manakohanga pihikete na te mea ka taea e nga kaiwhakamahi te whakatau me pehea nga paetukutuku kohikohi me te whakamahi i o raatau raraunga, te whakatairanga i te whakawhirinaki me te noho muna.

P: Me pehea e taea ai e te whakahaere i nga manakohanga pihikete te whakanui ake i te wheako kaiwhakamahi?

A: Ma te arotau i nga mahinga paetukutuku me nga wa uta, ka taea e te whakahaere i nga manakohanga pihikete he wheako tirotiro tere me te ngahau.