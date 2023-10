Te Hiranga o nga Tautuhinga Pihikete me nga Manakohanga Whakaae

I a koe e tirotiro ana i te ipurangi, kua tae atu pea koe ki nga momo paetukutuku e tono ana mo to whakaaetanga ki te whakamahi pihikete. Engari he aha nga pihikete, a he aha te take he mea nui nga tautuhinga pihikete me nga manakohanga whakaaetanga?

Ko nga pihikete he konae tuhinga iti ka penapenahia e nga paetukutuku i runga i to taputapu ina toro ana koe ki a raatau. He maha nga kaupapa, penei i te maumahara ki o hiahia, te whakarei ake i te whakaterenga pae, me te whakawhaiaro i nga panui. Heoi ano, ma te whakamahi pihikete ka ara ake ano nga awangawanga mo te noho muna me te haumarutanga raraunga.

Ma te whakahaere i o tautuhinga pihikete me nga manakohanga whakaaetanga ka taea e koe te whakahaere i nga korero kua kohia mo koe me te whakamahi. Ma te mohio me te whakamahi i enei tautuhinga, ka taea e koe te whakatere i te paetukutuku kia rite ki o hiahia.

He mea nui ki te whai whakaaro ki nga paanga o te whakaae, te whakakore ranei i nga pihikete. Ma te whakaae ki nga pihikete katoa ka whakarei ake i to wheako tirotiro, engari ko te tikanga ka tukatukahia etahi atu korero mo o hiahia, taputapu, me te mahi ipurangi. I tetahi atu taha, ko te whakakore i nga pihikete kore-tino ka taea te whakatiki i etahi mahinga paetukutuku me nga waahanga whakawhaiaro engari ka taea e koe te mohio ki a koe mo te noho muna.

Pātai Auau

Q: He aha nga pihikete?

A: Ko nga pihikete he konae tuhinga iti ka penapenahia e nga paetukutuku i runga i to taputapu ina toro ana koe ki a raatau. Ka awhina ratou i nga paetukutuku ki te mahara ki o hiahia me te whakarato wheako tirotiro whaiaro.

P: He aha te mea nui ki te whakahaere i nga tautuhinga pihikete?

A: Ma te whakahaere i nga tautuhinga pihikete ka taea e koe te whakahaere i nga korero kua kohia mo koe me te pehea e whakamahia ai, ka taea e koe te whakahaere i to mana motuhake.

P: Ka aha mena ka whakaae ahau ki nga pihikete katoa?

A: Ma te whakaae ki nga pihikete katoa ka taea e nga paetukutuku te kohi korero mo o hiahia, taputapu, me te mahi ipurangi, me te whakarei ake i to wheako tirotiro engari ka raru pea to noho muna.

P: Ka aha mena ka whakakore ahau i nga pihikete kore-tino?

A: Ko te whakakore i nga pihikete kore-tino ka taea te whakatiki i etahi mahinga paetukutuku me nga ahuatanga whakawhaiaro engari ka taea e koe te mohio ake mo te noho muna.

Ma te mohio ki o tautuhinga pihikete me o manakohanga whakaaetanga, ka taea e koe te whakataurite i waenga i te pai ki te wheako tirotiro whaiaro me te tiaki i to taatai ​​​​i runga ipurangi. Kia maumahara ki te arotake me te whakahou i o tautuhinga i ia wa i runga i o hiahia me o awangawanga.