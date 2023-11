Ko te Mīhana NASA hou a PACE ka uru mai me te Hangarau Putaiao Hurangi

Kua oti te haerenga a te Plankton, Aerosol, Cloud, me te Ocean Ecosystem (PACE) a NASA i tana haerenga mai i te Goddard Space Flight Center i Maryland ki te Astrotech Spacecraft Operations i Florida. Ko nga miihini me nga tohunga hangarau e tatari ana ki te taenga mai o PACE ki te whakarite i nga taputapu whenua mo te utaina me te tukatuka. Ko te waka mokowhiti ka uru ki te whakakii hinu me te whakakii whakamutunga i mua i tana whakarewanga i te timatanga o te tau 2024.

Ko te misioni a PACE e haere ake nei i runga i te roketi SpaceX Falcon 9 ka aro ki te whakatewhatewha i te hononga whakahirahira i waenga i te moana me te hau. Ma te ako i te whakawhitinga o te waro hauhaa i waenga i enei waahanga e rua, ko te whainga o te misioni ki te whakarei ake i te maaramatanga o NASA mo te koiora moana, te hau aerosol, te kounga o te hau, me te rangi. Neke atu i te rua tekau nga tau o nga tirohanga amiorangi o te ao, he tohu nui a PACE i roto i nga mahi a NASA ki te tirotiro i nga rauwiringa kaiao o te whenua.

Kei te whakahaeretia e te Goddard Space Flight Center o NASA, he mahi nui to te kaupapa PACE ki te whakawhānui ake i to maatau mohiotanga ki te putaiao huarere. E hāngai ana te misioni ki te whakapumautanga a NASA ki te kohi raraunga tino nui hei whakatika i te huringa o te rangi me ona paanga ki te ao. Ma te tirotiro matawhānui i nga taunekeneke moana me te hau, kei te PACE te kaha ki te whakahohonu i o tatou mohiotanga ki te hihiko waro hauhaa me te whakarato korero nui mo te aro turuki me te whakatauira.

Pātai Auau (FAQ):

Q: He aha te tikanga o te PACE?

A: Ko te PACE te tohu mo te Plankton, Aerosol, Cloud, me te Ecosystem moana.

Q: Ahea te PACE i whakaritea mo te whakarewatanga?

A: Ko te tikanga kia whakarewahia a PACE hei te timatanga o te tau 2024.

Q: He aha te mahi a te misioni PACE?

A: Ko te whainga o te misioni kia pai ake te maarama ki te whakawhiti o te hauhaa waro i waenga i te moana me te hau, te whakapai ake i te koiora moana me nga tirohanga aerosol hau, me te tirotiro i te kounga o te hau me nga inenga e pa ana ki te rangi.

Q: Kei hea te kaupapa PACE e whakahaerehia ana?

A: Ko te kaupapa PACE e whakahaerehia ana e te Goddard Space Flight Center o NASA.

Q: He aha te tari tari hei whakahaere i te ratonga whakarewanga mo te kaupapa PACE?

A: Ko te ratonga whakarewanga mo te misioni PACE e whakahaerehia ana e te NASA's Launch Services Program, kei te Kennedy Space Center.

