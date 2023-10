NASA's Dragonfly: Paving the Way for Titan Exploration

Kei te haere te misioni pakaru whenua i NASA i te wa e whakareri ana nga kaiputaiao ki te tirotiro i a Titan, te marama nui rawa atu o Saturn. Ko Titan, e mohiotia ana mo tana hauwaa me te iti o te kaha, kua roa e whaia ana mo te rapu a NASA mo nga ao noho me nga tohu o te oranga o waho. Hei whakatutuki i tenei mahi maia, kei te hanga e NASA tetahi kaihoe karihi karihi e kiia nei ko Dragonfly, koinei te kaupapa tuatahi a te umanga ki te mata o te ao moana.

Ko te Dragonfly, i whakawhanakehia, i whakahaeretia e te Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) i Maryland, ehara i te mea kaihoe noa. He rite ki te haruru motika te rahi, ka rere i roto i te hau hauota o Titan ma te whakamahi i nga takirua e wha o nga rotors kua tapaehia, i hangaia hei poro i te hau matotoru o te marama. He mea mau ki nga kaamera matatau, nga pukoro, me nga taputapu tauira, ka whai a Dragonfly ki te tuhura i nga waahi o Titan e whakapaetia ana kei roto nga rawa pararopi, tera pea e pa ana ki te moana o raro o te wai i raro i te mata hukapapa.

He maha nga whakamatautau mo nga punaha rere a Dragonfly i whakahaerehia i te Whare Rangahau Langley o NASA i Virginia i nga tau e toru kua hipa. I whakatairitehia e nga whakamatautau te maha o nga ahuatanga rererangi me nga ahuatanga hei arotake i te mahi aerodynamic o te waka, te tere rotor, me te kaha ki nga tere hau rereke me nga koki rererangi. Ko te otinga angitu o te neke atu i te 700 oma katoa me te neke atu i te 4,000 nga tohu raraunga takitahi kua piki ake te maia o nga kairangahau ki nga tauira whaihanga i hangaia hei whakahoki i nga ahuatanga uaua i runga i Titan.

Ko Rick Heisler, te kaiarahi whakamatautau mo te kauhanga hau a Dragonfly i APL, e whakamarama ana na ia wahanga whakamatautau i taea e te kapa te whakamahine i o raatau tauira hangarau me te whakapai ake i nga matapae mahi rotor mo te hau o Titan. Ko nga raraunga kua riro he mea nui ki te whakamana i te aerodynamics o te kaihoe, te mahi aero-hanganga, me te ora ngenge rotor i roto i te taiao tangihanga kino.

I te tau 2027 ka whakarewahia a Dragonfly, ka tae ki Titan hei te tau 2034, e tohu ana i tetahi tohu nui i roto i te torotoro mokowhiti. E ai ki a Ken Hibbard, te miihini miihini a Dragonfly i APL, "Ma te Dragonfly, kei te huri matou i te pakimaero pūtaiao hei meka torotoro." He waahi whakahihiri te kaupapa ki te wetewete i nga mea ngaro o Titan, a ko ia hikoinga ka whakatata atu ki te tuku i tenei waka hurihuri huri noa i te rangi me te mata o te marama nui o Saturn.

