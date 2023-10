NASA Biosignatures IDEAS Lab: Tonoa Inaianei mo tetahi wheako awheawhe ahurei

Ko te Papatono Astrobiology a NASA e tuku ana i te whai waahi whakahihiri mo nga kaiputaiao o nga umanga o Amerika ki te whakauru ki te taiwhanga Biosignatures IDEAS. Ko tenei awheawhe auaha e whai ana ki te whakawhanake i nga tono putea hou me te waahi whenua na roto i te arotake-a-hoa.

Ko te taiwhanga Biosignatures IDEAS he huinga o nga hui mariko o mua, nga huihuinga tangata, me nga huihuinga mariko. Ko nga huihuinga a-tangata ka tu mai i te Hui-tanguru 6-8, 2024, ko nga huihuinga mariko ka tu hei te 16th, 23th, me te 1 o Maehe.

Ma te whai waahi ki tenei awheawhe, ka whai waahi nga kaiputaiao ki te mahi tahi me o hoa, ki te whiwhi urupare tino nui, me te whakamahine i a raatau tono putea i roto i te waa. Ko te tino whainga ko te whakawhanake i tetahi huinga tono ka whakaarohia mo te putea ma te kaupapa Exobiology.

Hei tono mo te taiwhanga Biosignatures IDEAS, ka taea e nga kaiputaiao hiahia te toro ki te paetukutuku mana i [hono ki te tono]. I konei, ka kitea etahi atu korero mo te awheawhe me te tuku tono.

Ko tenei wheako awheawhe ahurei he waahi pai mo nga kaiputaiao o te waahi o te astrobiology ki te kawe i a raatau rangahau ki nga taumata hou. Ma te whai waahi ki te arotake-a-hoa me te mahi tahi, ka taea e nga kaiuru te whakamahine i o raatau whakaaro me te whakawhanake i nga tono putea kaha e whai waahi ana ki te tuku takoha nui ki te mara.

Kaua e ngaro i tenei waahi ki te whakauru ki te NASA Biosignatures IDEAS Lab. Tonoa inaianei ka kawe i to rangahau ki te taumata e whai ake nei!

Nga wehewehe:

– Waitohu koiora: Ko nga tohu o te oranga o mua, o naianei ranei ka kitea me te ako i nga momo taiao.

– IDEAS: Innovation in Development, Exploration, and Science – he kaupapa e poipoi ana i te mahi tahi me te whanaketanga o nga whakaaro hurihuri i roto i te torotoro mokowhiti.

Rauemi:

- Papatono Astrobiology NASA [kaore he URL e whakaratohia]

- Te kaupapa Exobiology [kaore he URL e whakaratohia]