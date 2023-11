By

I roto i nga ahuatanga rereke, he putea taputapu na tetahi kairangirangi NASA kua whai waahi hou hei peerangi i muri i te korenga i te wa o te hikoi mokowhiti tata nei. Ko tenei raruraru ohorere kua mau i te aro o nga kaikawe mokowhiti me nga kaitirotiro arorangi, e whakaatu ana i nga wero e pa ana ki nga kaiwhakatere i roto i te taiao ahurei o te waahi.

I roto i te hikoi tiaki i waho o te International Space Station (ISS), ka ngaro te mau a Jasmin Moghbeli me Loral O'Hara nga kaitirotiro o NASA ki runga i te pute maamaa utu nui kua whakakiia ki nga taputapu. Ko te putea taputapu kei te huri haere i te whenua tata ki te 200 maero i runga ake i te mata, a ka kitea e nga kaitirotiro i te United Kingdom ki te karu, karu karu ranei.

Ahakoa kua ara ake nga awangawanga mo nga otaota mokowhiti, kua whakapumautia e nga rangatira o te NASA ko te putea taputapu kaore he riri mo te ISS me etahi atu amiorangi i roto i te orbit. Kei te kaha te aro turuki a te tari i tana huarahi me te matapae ka noho tonu ki te orbit mo etahi marama.

Ko tenei mahinga hei whakamaharatanga mo nga uaua me nga raruraru ohorere ka puta ake i nga wa o nga mahi mokowhiti, ahakoa nga mahi kua tino whakamaheretia. I te haere tonu o te peeke taputapu, ka mau te hunga kaingākau ki te mokowhiti me nga kaitirotiro arorangi ki tana nohonga orbital rangitahi.

Ehara tenei i te wa tuatahi kua ngaro nga taputapu a nga kairangi i te waahi. I ngaro a Ed White te kaitaorangi NASA i te karapu mokowhiti i te haerenga tuatahi o Amerika i te tau 1965. I te tau 2008, ko Heidemarie Stefanyshyn-Piper te kaiwhakatere o te NASA te tuku i tetahi putea taputapu, a, i te tau 2017, e rua nga kaiwhakatere o te NASA i ngaro tetahi waahanga whakamarumaru wera i te wa e whakatika ana.

I tenei wa kei te tirotirohia e te NASA te aitua me te whakatinana i etahi atu tikanga haumaru hei aukati i nga ahuatanga penei i nga wa e heke mai nei. I tenei wa, kua tohua te putea taputapu hei para mokowhiti me te tohu tohu 58229/1998-067WC.

FAQ:

Q: Ko te putea taputapu he riri ki te International Space Station, etahi atu amiorangi ranei?

A: Kao, e ai ki nga rangatira o te NASA, karekau te putea taputapu e whakatuma tata tonu ki te ISS me etahi atu amiorangi i roto i te orbit.

P: Me pehea e taea ai e nga kaitirotiro te whai i te orbit o te peeke taputapu?

A: Ka taea te kite i te putea taputapu ma te whakamahi i nga karu karu, i te karu ranei, ina koa i te United Kingdom.

Q: Koinei te wa tuatahi kua ngaro nga taputapu a nga kairangi rererangi i te waahi?

A: Kao, he waahi o mua kua ngaro nga taputapu a nga kairangi rererangi i te wa e hikoi ana.

Q: He aha nga mahi a NASA ki te aukati i nga aitua rite?

A: Kei te whakatewhatewha a NASA i te aitua me te whakatinana i nga tikanga haumaru mo nga hikoi mokowhiti a meake nei.

P: Kia pehea te roa o te peeke taputapu ka noho ki roto orbit?

A: E matapae ana a NASA ka noho te putea taputapu ki te orbit mo etahi marama i mua i te pakaruhanga ki te hau o te whenua.