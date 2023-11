Te Tirohanga Hou: Nga Puke Utauta Kua Ngarohia e NASA Astronauts Ka kitea i te Rangi UK

By

Kua puta he kaupapa whakamiharo i roto i te torotoro mokowhiti, ka mau te aro o nga kaititiro rangi i te United Kingdom. Ko Jasmin Moghbeli raua ko Loral O'Hara nga kaiwhakatere o NASA i pohehe i tetahi putea taputapu i a ia e mahi ana i te miihana whakatikatika panui solar i runga i te International Space Station (ISS). Inaianei, ko tenei putea taputapu kua pohehe ka kitea e huri haere ana i te Ao, e whakaatu ana i tetahi tirohanga ahurei mo te hunga katoa e aro ana ki nga mea ngaro o te ao.

Ko nga kaitirotiro arorangi rangatira mai i te Kaupapa Telescope Mariko rongonui kua tohu angitu i te putea taputapu, ka taea e te hunga kaingākau ki te karu, ki te telescopes ranei ki te mataki i a ia e neke haere ana i te rangi o te po. Ko te putea, he ahua pukoro te rahi me te mea kua tohua hei para mokowhiti me te nama tohu 58229/1998-067WC, kua kitea i te taha tata ki te ISS.

Hei kite i tenei tirohanga whakamiharo, ko nga kainoho o te tonga o Ingarangi te whai waahi pai ki te maataki i te putea taputapu uaua i roto i te waa motuhake. Ki te pai nga ahuatanga o te huarere, ka kite pea nga kaitirotiro mai i te 6.24pm ki te 6.34pm a te Turei. Heoi, ko te wa tino pai ki te kite i tenei maataki tiretiera hei te 24 o Noema, mai i te 5.30pm ki te 5.41pm.

Ahakoa e aro nui ana te torotoro mokowhiti ki te ahu whakamua o te hangarau me te rangahau putaiao, ka maumahara tenei ahuatanga whakamiharo ki te ahua ohorere me te whakamataku o te ao. Ko te kitenga ohorere o te peeke taputapu e te kaitirotiro waka rererangi a Hapanihi a Satoshi Furukawa, he mea whakahihiri ki te korero. I tetahi huringa ohorere, e ngana ana a Furukawa ki te hopu i tetahi whakaahua o Maunga Fuji mai i te ISS i tana whakaahua pohehe i te taonga kua ngaro.

FAQ:

Q: Me pehea taku kite i te putea taputapu?

A: Mena kei a koe he karu, he telescope ranei, titiro ki te rangi i nga wa kua whakaritea, a, ka taea e te rangi, ka kite koe i te putea taputapu.

Q: He kino te putea taputapu?

A: Ko te putea taputapu kua whakarōpūhia hei para mokowhiti, engari ko te ahua o te tirohanga kaore he raru.

P: I pehea te ngaro o te putea taputapu a nga astronauts?

A: I a ia e mahi ana i runga i te panui solar, i pohehe te putea i te waahi ka tukuna ki te waahi.

Q: Ka taea tonu e au te mataki i te putea taputapu i muri i nga ra kua tohua?

A: Na te ahua ohorere o tona orbit me nga huringa pea i roto i nga ahuatanga o te hau, ka rereke pea te tirohanga ki tua atu i nga waa kua tohua.