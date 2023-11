Tuhinga Hou: Ka Whakaritea nga Kairangirangi mo te Tiaki mokowhiti i runga i te Teihana Mokowhiti o te Ao

Kei te haere nga whakaritenga whakamutunga mo te hikoi mokowhiti i runga i te Teihana Mokowhiti o te Ao (ISS) i te wa e whakatika ana nga kaihopu Expedition 70 mo te mahi. Hei te Wenerei, ka eke nga kaitirotiro rererangi o NASA a Jasmin Moghbeli me Loral O'Hara ki runga i te hikoi mokowhiti tata ki te whitu haora ki te tango i nga taputapu whakawhitiwhiti reo irirangi me te huri i nga taputapu e taea ai e nga raupapa o te ra o te ISS te whai i te Ra.

Ko te hīkoi ātea, i whakaritea kia timata i te 8:05 am EDT, he tohu mo te wa tuatahi ka haere nga kairangi rererangi ki waho o te teihana mokowhiti. Kua tukuna e nga kaiwhakahaere o te Miihana te haere whakamua mo NASA TV ki te tuku korero ora mo te huihuinga ka timata i te 6:30 am EDT i runga i te taupānga me te paetukutuku a te umanga.

Ko te Kaihautu a Andreas Mogensen o te European Space Agency me Satoshi Furukawa o JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) i hono atu ki a Moghbeli me O'Hara mo nga whakaritenga mo te mokowhiti mo te ra. I mahia e te roopu nga whakamatautau hauora paerewa, tae atu ki te pāmahana, te toto toto, te pupuhi, me te arowhai manawa. I tua atu, i arotakehia e ratou nga tikanga hīkoi mokowhiti me te whakahaere i tetahi huihuinga ritenga whakamutunga me nga tohunga whenua.

I roto i te raka rererangi a Quest, ka whakareri nga kaiwhakatere i a raatau taputapu me o raatau kakahu mokowhiti hei whakarite mo te hikoi atea e haere ake nei. Ko te mahi tiaki ka tohu i te 12th spacewalk i whakahaerehia i te ISS i tenei tau.

I taua wa, e toru nga kaitirotiro mokowhiti o te teihana mokowhiti i aro ki a raatau rangahau putaiao me nga mahi tiaki i ia ra i te wahanga Roscosmos o te teihana. I whai waahi a Oleg Kononenko te Kaipupuri Rererangi ki tetahi huihuinga 24-haora e ine ana i tana mahi ngakau me te pehanga toto, i te wa i oti ai e te Kaihanga Rererangi Nikolai Chub nga mahi horoi mai i te hikoi mokowhiti o te wiki o mua. Ko te Kaihanga Rererangi a Konstantin Borisov i awhina i nga mahi tiaki oranga me nga mahi tiaki puta noa i te ra.

FAQ:

P: He aha nga mahi a nga kairangirangi i te wa o te hikoi atea?

A: Ka tangohia e nga Kairangirangi nga taputapu whakawhitiwhiti reo irirangi me te huri i nga taputapu mo nga raupapa solar a te ISS.

P: Ka paohohia te hikoi mokowhiti?

A: Ae, ka whakaatu a NASA TV i nga korero mo te hikoi mokowhiti i runga i te taupānga me te paetukutuku a te umanga.

P: E hia nga hikoi mokowhiti kua whakahaerehia i te ISS i tenei tau?

A: Koinei te 12 o nga hikoi mokowhiti i whakahaerehia i te ISS i te tau 2021.