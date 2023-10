Eclipse Solar i mauhia mai i te teihana mokowhiti o te ao

Ko te haruru o te ra i tata nei he tirohanga whakamiharo mo nga kaititiro rangi i runga i te whenua me te hunga i runga i te International Space Station (ISS). I te 14 o Oketopa, he waahi whaiti o te whenua mai i te takutai o Oregon ki Amerika ki te Puku me Amerika ki te Tonga i pa ki te rourou o te ra, i reira ka parea e te marama tetahi wahanga o te ra ki te hanga i te huanga "mowhiti ahi". Heoi, he maha atu ano i kite i tetahi wahanga o te rourou, tae atu ki nga kaimahi o te ISS.

Ko Jasmin Moghbeli te kaiwhakatere o NASA, i tae mai ki te ISS i te marama o Akuhata hei waahanga o te misioni a SpaceX's Crew-7, i hopu i tetahi whakaahua whakamiharo o te eclipse mai i te waahi. I tirihia te ahua e te Marshall Space Flight Center o NASA i Alabama. I korero te tweet i te ahua o te maataki o nga kaihopu i te huihuinga mai i to ratau waahi 260 maero i runga ake i te whenua.

Ka puta te rourou o te ra i te wa e noho pai ai te amiooo o te marama ki waenga i te ra me te whenua. Heoi, na te noho o te marama ki te whenua, kare e taea e ia te hipoki katoa i te ra mai i te tirohanga a nga kaitirotiro ki te whenua. Ko tenei ka puta he mowhiti o te ra, e kiia nei ko te "mowhiti ahi," e karapoti ana i te pokapū pouri o te ra.

Ka taea e te hunga i Amerika Te Taitokerau te titiro whakamua ki tetahi atu rourou ra i roto i te ono marama. I te 8 no eperera 2024, e haapoirihia te mahana taatoa i nia ia Mexico, te mau Hau Amui no Marite e Canada. Ko tenei huihuinga e tino tumanakohia ana ka taea e nga kaititiro rangi te kite i te ahuatanga whakamataku o te marama e aukati ana i te kopae o te ra. Mo etahi atu korero mo te eclipse 2024, tirohia to maatau aratohu eclipse matawhānui.

Nga wehewehe:

– Te rourou o te ra: He huihuinga tiretiera ka whiti te marama i waenganui i te ra me te Papa, ka whakamarumaru te marama ki te mata o Papa.

– Eclipse ā-rā: He momo rourou rā ko te marama kei te tawhiti rawa atu i te Papatūānuku, ā, karekau e taupokina te rā, ka puta he huanga “mowhiti ahi”.

– He turanga teitei: He turanga, he tirohanga ranei e kitea ai, e whakaarohia ana ranei tetahi mea.

– Āmionga porowhita: Ko te āhua pororapa o te ara o tētahi mea huri noa i tētahi atu mea nā te tōpana tōpapa.

