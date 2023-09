Ko te Astronaut Frank Rubio i whakatakoto he rekoata hou mo te Endurance US me nga ra 371 ki te Mokowhiti

Kua pakaruhia e te Kairangirangi Frank Rubio te rekoata manawanui mo te rererangi kotahi a te US na te 371 ra i noho ki runga i te International Space Station (ISS). He nui ake tenei i te rekoata o mua mo nga ra 355 i puritia e Mark Vande Hei. Ka hoki mai a Rubio, me nga kairangirangi a Sergey Prokopyev me Dmitri Petelin, ki te whenua i te 27 o Hepetema i muri i to ratou noho roa ki te waahi.

I whakaritea tuatahi kia hoki mai i te Maehe, me noho tonu a Rubio me ana hoa mahi ki runga i te ISS na te riihi whakamatao i roto i a raatau kaipuke Soyuz MS-22. Ko te turuturu, e whakaponohia ana na te paanga micrometeoroid te take, na nga kaihopu i whakaroa te noho mo te ono marama. I te marama o Hui-tanguru, i whakarewahia te Soyuz whakakapinga kore i pai kia pai ai te noho o te rarangi hurihanga o nga hoia a Ruhia.

I whakapuaki a Rubio i nga wero o te noho matara atu i tona whanau i a ratau mahi nui, penei i nga ra whanau me tana tama e haere ana ki te kaareti, engari i mihi ki tana wahine me ana tamariki mo te whakahaere pai i te ahuatanga. Ahakoa nga uauatanga whaiaro, i aro a Rubio ki ana mahi me te tino pai o te ahuatanga.

Ko te whakatutukitanga a Rubio i tino tata ki te rekoata o te ao i whakatakotoria e Valery Polyakov, e 437 nga ra me nga haora 18 i runga i te teihana mokowhiti a Russia Mir. Ko nga kaihopu e whai ake nei ki te whakakapi i a Rubio me ona hoa mahi ko Oleg Kononenko, Nikolai Chub, me te kaiwhakatere a te NASA a Loral O'Hara, me Kononenko me Chub e whakamahere ana kia noho kotahi tau ki te ISS.

Puna: The Associated Press