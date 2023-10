He aha te NASA Astronaut Frank Rubio e tino ngaro mo te oranga i te mokowhiti

By

I hoki mai a Frank Rubio te kairangirangi NASA i muri tata nei ki te whenua i muri i tana whakapau i te 371 ra i runga i te International Space Station (ISS). I roto i tetahi huihuinga Q&A, i korero a Rubio i nga mea e tino ngaro ana ia mo te oranga o te waahi.

Ko tetahi o nga mea i whakahuahia e Rubio ko te wheako o te maanu i roto i te microgravity. I whakaahuahia e ia he mea ngahau, he rite ia ki te tamaiti iti. Heoi, i whakaae ano ia ki te wero o te mahi i roto i taua taiao, i te mea ka maanu haere nga taonga. Ahakoa nga uauatanga, ko te ahua o te taumahatanga he mea tino pai ki a ia.

Heoi, ko te mea tino nui ka ngaro a Rubio ko te tirohanga whakamihi o te Ao mai i te waahi. I whakaahuahia e ia he mea whakamiharo me te ahurei, e whakaatu ana i te kaha ki te titiro ki raro i to maatau paraneta mai i te 250 maero i runga ake. Ahakoa i roto i nga ra uaua, i nga wa uaua, ma te titiro noa ki waho o te matapihi mo etahi hēkona ka ara ake tona wairua.

Ki te whiwhi i nga tirohanga tino pai, ka toro atu nga kairangirangi ki te waahanga Cupola, e whitu nga matapihi e whakaatu ana i nga tirohanga o te Ao me tua atu. Ko etahi o nga kairangirangi, pera i te Kairangirangi Wīwī a Thomas Pesquet, ka whakamahere i o raatau haerenga kia rite ki nga rerenga o nga ahuatanga taiao whakamiharo hei hopu i nga whakaahua whakamiharo.

Ko te kaupapa mokowhiti a Rubio i te tuatahi i whakamaheretia mo te ono marama engari i whakaroahia na te take ki te waka mokowhiti a Soyuz i kawe ia ia ki te ISS. Ahakoa i ngaro ia i tana whanau, na te wa taapiri i pai ake ai ia ki te kite i te whenua me te tere haere atu i tana i whakaaro ai.

I te katoa, ko te wheako a Rubio e whakaatu ana i te koa o te maanu i roto i te microgravity me te tirohanga whakamataku o te Ao mai i te waahi. Ko enei huānga e kore e kore e hanga te ora i roto i te orbit i runga i te ISS he wheako ahurei me te maumahara.

Puna: NASA