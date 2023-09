Ka hoki mai a Frank Rubio Astronaut ki te Ao Whai muri i te Miihana Mokowhiti Tuwhera Rekoata

Ko Frank Rubio te kaiwhakatere o NASA, kei te pupuri i te rekoata o Amerika mo te wa roa e noho tonu ana i te waahi, ka hoki mai ano ki te whenua i te Mahuru 27, ka mutu te mahi i neke atu i te kotahi tau i te International Space Station (ISS). Ko Rubio, me nga kaiwhakatere ruihi Ruhia e rua, a Sergey Prokopyev me Dmitri Petelin, i paea tuatahi ki te orbiti-iti na te rerenga o te hauhautanga i to raatau haerenga ki te kainga, he potae Soyuz i u ki te teihana mokowhiti, i te Hakihea 2022.

Hei whakatika i te take, ko te NASA me te tari mokowhiti a Ruhia a Roscosmos i whakaroa atu i te haerenga a nga kaihopu mo etahi atu marama e ono. I whakatauhia e ratou kaore e pai te kapopa turuturu ki te whakahoki mai i nga kaihoe ki te kainga, na te mea ka tupono te wera i te wa e kuhu atu ana ki te hau o te whenua. Ko te mutunga mai, ka hoki mai nga kaihopu ki te whenua i roto i te kapene Soyuz whakakapi i tukuna kau.

I te roanga o tana misioni mokowhiti, i noho tonu a Rubio ki tana whanau me te whakawhirinaki ki ana kaimahi mo te tautoko. I whakanuia e ia te hiranga o te kimi taurite i waenga i te mahi me te whakangawari kia mau tonu ai tona oranga hinengaro. Ko te misioni a Rubio, e 371 nga ra karapīpiti i roto i te waahi, i pakaru te rekoata o mua o te US i whakatakotoria e te kairangirangi a Mark Vande Hei i te tau 2021.

Ahakoa te pakanga o Russia-Ukraine me nga raruraru geopolitical, kei te haere tonu a NASA me Roscosmos i a raatau mahi mahi tahi i te ISS. He pai te korero a nga kaihopu mo ta raatau misioni whanui, a, ko te kaiwhakahaere o te kaupapa teihana mokowhiti a NASA, a Joel Montalbano, i kii whakakatahia te ahua o te rere i roto i te aihikirimi hei utu.

Ua faaite o Rubio, te hoê taote taote, e ore oia e farii i te misioni ahiri e ua ite oia e e faaatea ê te reira ia ’na i to ’na utuafare hau atu i te hoê matahiti. Heoi, i whakapau kaha ia ki te waahi i te waahi ma te whakahaere rangahau mo te wera, te whai waahi ki nga rangahau hauora tangata, me te tiaki i nga tōmato mokowhiti hei waahanga o tana whakamatautau putaiao tino pai.

Hei kite i te wehenga atu o Rubio i te teihana mokowhiti, ka taea e nga kaimakitaki te whakarongo ki te NASA TV i runga i te paetukutuku a te umanga i te Mahuru 27. Kua whakaritea te kaipuke ki te wehe atu i tana taunga teihana mokowhiti i te 3:51 am ET, me te korero mo te taunga ka timata i te 6 am ET .

