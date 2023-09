Ko NASA Astronaut Tracy Caldwell Dyson ki te hono atu ki nga Kaihautu Ruhia mo te Mihana Mokowhiti 2024

Ko te kaiwhakatere o NASA a Tracy Caldwell Dyson kua panuitia hei waahanga o nga kaihopu mo te kaupapa mokowhiti a MS-25 Soyuz, kua whakaritea kia whakarewahia i te Maehe 2024. Koinei te haerenga tuatoru a Dyson ki te orbit, a ka uru atu ki a Roscosmos cosmonaut Oleg Novitskiy me Belarus. kaiuru mokowhiti Marina Vasilevskaya. E ono marama te roa o te misioni, ka hoki mai a Dyson ki te Ao hei te ngahuru 2024.

Ko te whakaaetanga i waenga i te NASA me Roscosmos ka taea e nga kaihopu whakauru, me te whakarite he mema kua whakangungua tika i runga i te Teihana Mokowhiti o te Ao (ISS) mo te tiaki me te hikoi mokowhiti. Ka whakarato hoki i nga mahere ohorere mena ka puta he take mo te waka mokowhiti o nga kaihopu, he ohorere ranei e hiahia ana kia hoki wawe ki te whenua.

Ko nga haerenga mokowhiti a Dyson o mua ko te misioni 12-ra i runga i te waka mokowhiti a Endeavour's STS-118 i te tau 2007, me te 174-ra te mahi hei miihini rererangi mo Expedition 23/24 i te tau 2010. E toru hoki nga hikoi mokowhiti i mahia e ia i te tau 2010 ki whakatika i te kōwae papu i rahua.

Ko Novitskiy, kua toru nga wa i mua, ko Vasilevskaya, ko ia te Belarussian tuatahi i te waahi, ka uru ano ki te misioni MS-25. Kua kohia e Novitskiy nga ra 531 i roto i te orbit me te whai waahi ki te pupuhi i tetahi kiriata mokowhiti a Ruhia e kiia nei ko "The Challenge" i runga i te ISS i te tau 2021.

Ko te whakaurunga o nga kaihoe mai i nga whenua rereke e whakaatu ana i te hiranga o te mahi tahi o te ao ki te torotoro waahi. Na te NASA me Roscosmos e haere tonu ana i a raatau mahi tahi, kua whakaritea te misioni ki te rangahau rangahauiao me nga ahunga whakamua i runga i te ISS.

Puna: NASA, TASS