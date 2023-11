Nga Tikanga o te Haerenga Mokowhiti: I tua atu i nga Moemoea a Jupiter

Ko te panui paapori a NASA i tata nei e patai ana mo te toro atu ki a Jupiter i tino whakaohooho nga kaiwhaiwhai mokowhiti. Ahakoa i tere te whakapaha a te tari mokowhiti mo nga kare-a-roto, he mea nui kia mohio ki nga wero me nga here o nga haerenga mokowhiti kei raro i a raatau korero.

Ko te torotoro mokowhiti i nga wa katoa i whakakorikorihia e te hiahia o te tangata ki te whakawhanui i o tatou horihori me te whai waahi ki nga rohe kaore ano kia kitea. Heoi, ko enei moemoea me whakamaarama e te maaramatanga putaiao me te aromatawai pono mo o tatou kaha hangarau. Ehara i te mea miharo ko te SpaceX a Elon Musk, me ona wawata ki te noho i etahi atu aorangi, ko tetahi o nga mea tuatahi ki te whakahee i nga korero a NASA.

Ko te mea pono, kare ano te tangata i eke ki runga i te mata o tetahi aorangi. Ahakoa kei te whakaaro a NASA ki te tuku i nga kairangirangi ki Mars i nga tau 2030, he korero rereke a Jupiter. Kei te tata ki te 385 miriona maero (611 miriona kiromita) mai i te whenua, he wero nui a Jupiter. Ko tana iraruke kaha ka whakamate i te tangata, karekau he mata totoka mo tona hau matotoru hei taunga atu.

Heoi ano, ko te marama a Jupiter a Europa e tuku ana i te kanapa o te tumanako. E whakapono ana nga kaiputaiao ka mau pea a Europa i te oranga moroiti, ka noho hei waahi torotoro a muri ake nei. Heoi ano, me nui nga ahunga whakamua i roto i nga hangarau haerenga mokowhiti, he maha nga tekau tau ka roa ka tutuki.

I tenei wa, kei te whakareri a NASA mo te kaupapa Europa Clipper, kua whakaritea ki te whakarewa i te tau 2024. Ko te whainga o tenei misioni ki te ako i te mata hukapapa o Europa me te tirotiro i tona kaha astrobiological ma te tata ki te 50 nga rererangi tata.

Ahakoa he mea maori te moemoea ki te tuhura i nga waahi tawhiti o to tatou tupuni, he mea nui kia maioha ki nga ahuatanga putaiao me nga here e hangai ana i a tatou mahi torotoro mokowhiti. Ko te whakapāha a NASA he whakamaumaharatanga, ahakoa kaua e mutu te moemoea, me whakapumau o tatou moemoea ki runga i te maaramatanga ki nga mea ka taea te whakatutuki.

FAQ

Ka taea e te tangata te toro atu ki a Jupiter?

Kao, kare e taea te toro atu ki a Hupita i tenei wa na te tawhiti rawa atu i te whenua, te kaha o te iraruke, me te kore o te mata totoka mo te taunga.

He aha te kaupapa Europa Clipper?

Ko te kaupapa Europa Clipper, kua whakaritea kia whakarewahia i te Oketopa 2024, ko te whai ki te ako i te marama o Jupiter a Europa. Ka whakahaerehia e ia nga rerenga tata o te marama hukapapa kia marama ake ai tona kaha ki te manaaki oranga.

Ka tau te tangata ki Mars?

Kei te whakamahere a NASA ki te tuku i nga kairangirangi ki Mars i nga tau 2030. Ko Mars, he tata atu ki te whenua, he rite te rahi me te hanganga ki to tatou ao, he pai ake nga tikanga mo te torotoro tangata ki te whakatairite ki a Jupiter.