Ko te Ingenuity Helicopter e whakatakoto ana i te rekooti tere-tere hou ki Mars

Kua eke te waka topatopa Ingenuity o NASA i tetahi rekoata hou i te tere o te whenua i tetahi o ana rerenga hou i runga i te mata o Mars. Ko te topatopa iti i eke ki te tere o te 22 mph (10 m/s) mo te roanga o te 121 hēkona, i runga ake i tana rekoata o mua o te 17.8 mph (8 m/s) mo te 124.18 hēkona.

Mai i tana tukunga ki Mars, kei te pana te waka topatopa Ingenuity i nga rohe o te rere ki tetahi atu aorangi. Na te katoa o nga rerenga rererangi 62 me te tatau, ko te tumanako a NASA ka nui ake nga rekoata ka pakaru a muri ake nei.

I roto i te 62raa o to ’na tereraa, ua tere o Ingenuity i te hoê atea e 880 metera i te hiti e ua naeahia i te teiteiraa e 59 metera. He 121.1 hēkona te roa o te rere, ā, i whakahaeretia ki te raki ki te Rawhiti.

Ko te kaupapa tuatahi o te Ingenuity ko te hopu whakaahua o te mata o Martian ka whakahokia ki te tari matua o NASA. Ka wetewetehia enei whakaahua ki te tautuhi i nga huarahi putaiao pea me te mahere i tetahi huarahi pai mo te Perseverance rover, te hoa o te topatopa.

Ko nga whakatutukitanga a Ingenuity i runga i Mars e whakaatu ana i nga ahunga whakamua i roto i te hangarau aerospace me te para i te huarahi mo te torotoro haere i runga i te Papa Whero. I ia rerenga, ka kohia e te NASA nga raraunga nui me nga maaramatanga e whai waahi ana ki to maatau mohio ki a Mars me tona kaha ki te tautoko i te oranga.

Rauemi:

– Rangitaki Rererangi Ingenuity a NASA

– Whakaahuatanga: NASA