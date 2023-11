Whakaritea mo nga ra kei te heke mai: Kaamera a muri ake nei mo nga Miihana Marama

By

Ko nga hangarau hou me nga mahi hou kua huri i te torotoro mokowhiti, ka taea e nga kaiputaiao te anga whakamua ki te hopu whakaahua whakamihi o te ao. Inaianei, ko NASA, i te mahi tahi me te European Space Agency (ESA), kei te whakareri ki te kawe i nga whakaahua o te marama ki te taumata e whai ake nei me te kaamera o muri mai i hangaia mo te Marama.

Ko te mahi tahi i waenga i te NASA me te ESA i hua mai i te whanaketanga o tetahi kaamera whakamiharo i hangaia ma te whakamahi i nga taputapu ngaio-a-papa. Ma te pai o te maarama marama me nga arotahi hou o te toi, ka whakaratohia e enei kamera te kounga o te ahua. Heoi, kia pai ai mo nga tono mokowhiti, i mahia e te roopu NASA nga whakarereketanga nui tae atu ki te taapiri i te paraikete whakamarumaru hei whakamarumaru i te kaamera mai i te taiao kino o te marama me nga ahuatanga wera nui. I tua atu, i mahia nga whakarereketanga ergonomic ki nga patene o te kaamera hei whakauru i nga kairangi rererangi e mau ana i nga kakahu mokowhiti me nga karapu.

Hei whakamatautau i tenei kaamera hou, i whakahaerehia te kaupapa Handheld Universal Lunar Camera (HULC) hei waahanga o te kaupapa whakangungu PANGEA. I whai waahi nga Kairangirangi ki nga whakamatautau kaha mo te kaha o te kaamera ki nga whenua rite-marama i Lanzarote, Spain. Ko te whainga tuatahi o te hotaka ko te whakangungu i nga kairangirangi hei kaiputaiao whai hua mo nga mahi a muri ake nei.

I te haerenga, ka taea e nga kairangirangi te pupuhi me te tuhi i a raatau mahi torotoro mokowhiti na te awhina a te ESA Electronic Field Book. Na tenei taputapu i taea ai e nga kaiwhakaako matawhenua te hono tonu ki nga kaihopu, me te tautoko me te arahi i nga wa tuturu. Ko te whakaurunga o te kamera Marama i whakarei ake i te wheako o nga kaihopu ma te whakarato i te reka pono o te torotoro mata o te marama.

Ko te whakauru angitu o te kamera o muri mai ki roto i te kaupapa whakangungu PANGEA e whakaatu ana i tona kaha mo nga miihana mokowhiti kei te heke mai. Na tona kaha ki te hopu whakaahua taipitopito o te mata o te marama, ka whai waahi nui pea tenei kaamera ki te arahi i nga kaiputaiao ki te hura i nga mea ngaro kei raro i te kirinuku o te Marama i te wa o te miihana Artemis e haere ake nei.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: He aha te kaupapa o te kaamera reanga e whai ake nei mo nga miihana Marama?

A: Ko te kaamera reanga e whai ake nei i hangaia hei hopu i nga whakaahua taipitopito o te mata o te marama, e whakarato ana i nga whakaaro nui mo nga miihana mokowhiti a muri ake nei.

P: I pehea te whakarereketanga o te kamera kia pai ai mo te waahi?

A: He maha nga whakarereketanga o te kamera, tae atu ki te taapiri i te paraikete whakamarumaru hei parepare i te puehu o te marama me nga ahuatanga wera nui. I mahia ano nga whakarereketanga o te paatene Ergonomic ki te whakauru i nga kaitirotiro rererangi e mau kakahu mokowhiti me nga karapu.

Q: He aha te kaupapa whakangungu PANGEA?

A: Ko te kaupapa whakangungu PANGEA e whai ana ki te whakangungu i nga kairangirangi hei kaiputaiao mara whai hua mo nga miihana a-marama kei te heke mai ma te whakahaere i nga whakamatautau me nga whaihanga i roto i nga taiao-a-marama.

P: He pehea te awhina a te ESA Electronic Field Book ki nga kairangirangi?

A: Ko te ESA Electronic Field Book ka taea e nga kairangirangi te tuhi i a raatau mahi torotoro mokowhiti me te noho hono ki nga kaiwhakaako matawhenua, ka taea te tautoko me te arahi i te waa.

P: He aha te mahi a te kaamera i roto i te miihana Artemis e haere ake nei?

A: Ko te kaha o te kaamera ki te hopu i nga whakaahua taipitopito o te mata o te marama ka arahi i nga kaiputaiao ki te hura i nga mea ngaro o te kirinuku o te Marama i te wa o te mahi a Artemis a meake nei.