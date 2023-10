Asteroid 1998 HH49: He Tutaki Kati me te Pūnaha Sentry II a NASA

Ko te punaha Sentry II a NASA kei te kaha ki te whai i nga Asteroids Tata-Earth (NEA) kia noho haumaru ai to maatau ao. Ko tetahi o enei asteroid, i tohuhia ko 1998 HH49, kua mau te aro o NASA's Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS).

Tata ki te 600 putu te rahi, e kiia ana ka rere tata tenei tinana nui o te rangi i te Oketopa 17. Ahakoa e tata ana ki te 1.17 miriona kiromita te tawhiti atu i te whenua i tona pito tata, ko tona tere whakamīharo o 53,233 kiromita ia haora kua puta te hiahia. o nga kaitoro arorangi.

I kitea tuatahitia i te 28 o Aperira 1998, a ka kitea ano i te Hakihea 1, 2021, no te roopu Apollo tenei asteroid. I whakaingoatia nga asteroids Apollo i te tau 1862 Apollo asteroids, e mohiotia ana mo to ratou kaha ki te whakawhiti i te ara o Papa. Ko te mea nui, ko te akomanga Apollo te kawenga mo te pahūtanga meteoro Chelyabinsk i te tau 2013, he nui te kino me nga whara i Russia.

Ahakoa ko te 1998 HH49 e kiia ana "he morearea pea" na tona rahi, e kii ana a NASA ka noho haumaru tana rerenga. Heoi, ko tona aroaro e whakaatu ana i te kore ohorere o te ao whanui me te mahi nui a nga tari penei i te NASA ki te aro turuki i nga riri o te rangi.

Hei mutunga, he mahi nui te punaha Sentry II a NASA ki te whai i nga Asteroids Tata-Earth penei i te 1998 HH49 ki te matapae i nga aitua. Ahakoa karekau e whakapaetia he riri te rere o tenei asteroid, ko tona rahi hei whakamaharatanga mo te hiahia kia mataara tonu ki te whakarite i te haumaru o to tatou ao.

Rauemi:

– Te Pokapū a NASA mo nga Akoranga Ahanoa Tata ki te Whenua (CNEOS)

– 2013 Chelyabinsk meteor pahūtanga