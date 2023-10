I Angitū te NASA ki te Tānga 3D me te Whakamatau Puha Miihini Rocket mo nga Mihana Mokowā Hohonu

Kua tutuki i a NASA tetahi tohu nui i roto i te hanga taapiri ma te angitu o te taa 3D me te whakamatautau i tetahi puha miihini takirirangi hou hei waahanga o tana kaupapa RAMFIRE. Ko RAMFIRE, e tu ana mo te Reactive Additive Manufacturing mo te Whanaketanga Ahumahi Tuawha, he mea putea e te Kaiwhakahaere Miihana Hangarau Mokowhiti a NASA (STMD). Ko te whainga o te kaupapa ki te ahu whakamua i nga mahi hanga taapiri me te whakawhanake i nga punaha whakaohooho hou mo nga misioni mokowhiti hohonu a NASA.

I te mahi tahi me te kaiwhakawhanake rauemi a Elementum 3D, i hangaia e nga miihini NASA mai i te Marshall Space Flight Center he konumohe weldable e kiia nei ko A6061-RAM2. Ko tenei momo konumohe kei a ia nga waahanga wera-wera hei whakamahi i nga miihini takirirangi. Ma te ta 3D i te puha hei waahanga kotahi, ka tino heke te wa whakangao ina whakaritea ki nga puha i hangaia i mua, ka taea te 1,000 nga waahanga hono takitahi.

Ko te puha RAMFIRE 3D kua taia he whakauru i nga hongere iti o roto hei whakamatao i te puha i te wa e mahi ana me te aukati i te rewa. Ko tana ahua ngawari ka taea te hanga i nga waahanga kaha-nui, e taea ai nga miihana mokowhiti hohonu e kawe ana i nga utu taumaha. He mea tino nui tenei mo te kaupapa a NASA ki te Marama ki Mars, e whai ana ki te whakatu i te noho tangata mo te wa roa ki runga i te marama, ka mutu ka tukuna he miihana tangata ki Mars.

Ko te puha RAMFIRE i whakamatauria te ahi-wera, tae atu ki nga whirihoranga wahie rereke, i te rohe whakamatautau ki te Rawhiti o Marshall. Kua whakaatuhia e nga whakamatautau ka taea e te puha ta 3D te mahi pai ki te tono i nga taiao mokowhiti hohonu me te tu atu i nga taumahatanga wera, hanganga, me nga taumahatanga. Kei te tohatohahia ano te puha ki te hunga whai paanga arumoni me nga whare wananga, me nga kamupene aerospace e arotake ana i te konumohe konumohe hou me te mahi ta 3D mo nga momo tono.

Ko tenei whakatutukitanga a NASA e whakaatu ana i te piki haere o nga mahi hanga taapiri ki te hanga i nga waahanga miihini roketi. Ko etahi atu kamupene, penei i te AMCM me Agile Space Industries, kei te whakamahi i nga hangarau ta 3D ki te hanga i nga ruuma mura me nga waahanga toka toka. Ko enei ahunga whakamua i roto i nga mahi taapiri he mea nui mo te wa kei te heke mai mo te torotoro mokowhiti me te whakawhanaketanga o nga punaha whakangao matatau.

