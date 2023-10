Ko te rangahau Nanocarriers e whakaatu ana i te nui o nga antibodies ki te Polyethylene Glycol (PEG) i te taupori Tiamana.

By

Ko tetahi rangahau tata nei i whakahaerehia e nga kairangahau mai i te Max Planck Institute mo te Rangahau Polymer kua whakamarama i te kaha o nga antibodies ki te polyethylene glycol (PEG) i roto i te taupori Tiamana. Ko te PEG he matū e whakamahia ana i roto i nga mahi whakapaipai, kai, me te rongoa. Ko te noho mai o nga paturopi ki te PEG ka tino pa ki te whai huatanga o nga rongoa rongoa ma te whakamahi nanocarriers.

I whai nga kairangahau ki te tirotiro i te whānuitanga o nga paturopi ki te PEG kei roto i te hapori Tiamana me te pehea e pa ai ki te whakamahi i nga nanocarriers i roto i nga maimoatanga rongoa. Ko te nuinga o nga wa ka hangaia nga antibody e te punaha raupatu hei patu i nga mate huaketo. Heoi, kua kitea ka taea ano e nga paturopi te whakawhanake ki te PEG, he ngota ngota he hanga ngawari noa iho.

Kei te whakamahia te PEG i roto i te rongoa hei mahi hei paninga whakamarumaru mo nga kaikawe tarukino nanosized, hei whakanui ake i te wa tohanga i roto i te toto. He mea tino tika tenei mo te whanaketanga o nga nanocarriers i roto i nga maimoatanga mate pukupuku. Heoi, i kitea e te rangahau ko nga paturopi ki te PEG e piri ana ki nga nanocarriers kua whakakikoruatia, ka kitea e te punaha raupatu me te aukati i o raatau hua whakaora.

I tirotirohia e te roopu rangahau neke atu i te 500 nga tauira toto i tangohia mai i nga turoro i te tau 2019. I kitea e ratou ko nga paturopi PEG ka kitea i roto i te 83% o nga tauira. Ko te mea whakamiharo, ko te kukū o enei paturopi i kitea he rerekee ki te tau o te hunga i whakamatauria, e kii ana tera pea ka awehia te nui o nga paturopi na te pikinga ake o te whakamahi PEG me te rerekeetanga o te punaha raupatu me te pakeke.

Ko nga kitenga o tenei rangahau he nui nga paanga mo nga rongoa rongoa a meake nei ma te whakamahi i nga nanocarriers. E whakapono ana nga kairangahau me whakarereke nga rongoa ki te whakautu mo te urupare a te punaha raupatu ki nga antibodies PEG. Ko nga whakarereketanga pea ka uru ki te whakakapi i te PEG ki etahi atu matū, te whakarite takitahi ranei i te nui o te whakauru kaha i runga i te kukū o te antibody i roto i te toto o te manawanui.

Kua whakaritea etahi atu rangahau ki te tuhura me pehea te whakarereke i nga rongoa nanocarrier ki te hinga i nga wero e pa ana ki te PEG. Ko te whainga ko te whakawhanake i nga huarahi auaha hei whakarite i te tukunga o nga raau taero i roto i nga rongoa rongoa.

I te katoa, ko tenei rangahau e whakaatu ana i te hiranga o te mohio ki te nui me te paanga o nga antibodies ki te PEG i roto i te whanaketanga o nga nanocarriers mo nga rongoa rongoa. Ma te whakatika i enei wero, ka taea e nga kairangahau te whakapai ake i te whaihua me te haumaru o nga maimoatanga e pa ana ki te nanocarrier me te whakarereke i nga hua hauora.

Rauemi:

– Nanoscale Horizons (2023). DOI: 10.1039/D3NH00198A

– Max Planck Society