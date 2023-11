Te Maramatanga Hou: Me pehea te Whakautu a te Hanganga Pūkoro ki te Pehenga o waho

Kua whakamahia e nga Kairangahau o te National Institute for Materials Science i Tsukuba, Japan, he tikanga auaha ki te ako me pehea te urupare a nga pūtau ora ki te pehanga miihini o waho. Ma te whakamahi i te kaha ma te whakamahi i nga rangahau nano-rahi na roto i te miihini miihini ngota, i taea e nga kaiputaiao te mapi me pehea te tohatoha o tenei kaha puta noa i te mata pūkoro me te katoa o te pūtau.

I whakamahia e te kapa te ako miihini ki te tātari me te whakatauira i nga kaha i inehia i roto i te rangahau. I tua atu, i whakamahia nga tikanga whakatikatika me te whakapouri ki te aromatawai i te paanga o te paheketanga o te kaha ki runga i nga hanganga o roto o te pūtau, otira ko nga microtubules me nga filaments actin e hanga ana i tona "skeleton."

Kei nga pūtau te kaha ki te urutau ki nga momo whakaihiihi matū me te miihini mai i o raatau taiao. Ko Dr. Jun Nakanishi, te kaihautu o te Roopu Mechanobiology i te National Institute for Materials Science, e whakamarama ana kia mau tonu te pono o nga pūtau me te hauora pai, ka whakamahi nga pūtau i nga tikanga urupare tere ki te whakatika ki enei whakaohooho. Heoi, ko te korenga o tenei whakautu waea kua honoa ki etahi mate, tae atu ki te mate huka, te mate Parkinson, te mate ngakau, me te mate pukupuku.

Ko nga rangahau o mua e pa ana ki nga urupare pūkoro kua iti noa na nga tikanga i whakamahia, i te nuinga o te waa me whakauru nga pūtau ki nga pūoko, na reira ka aukati i nga ine ki tetahi waahanga o te whakautu. I whakamahia auaha e nga kairangahau i roto i tenei rangahau he rangahau nanoscale ki te mapi i te tohatoha kaha puta noa i tetahi pūtau me te taumira nanometer.

I kitea e te rangahau, ka tohatohahia nga mana maru me te kaha ki runga i nga muka actin me nga microtubules i roto i te pūtau kia mau tonu tona ahua, he rite ki te mahi a nga pou me nga taura i roto i te teneti puni. I kitea ano e nga kairangahau he mahi te karihi ki te whakataurite i nga kaha o waho i te wa e haua ana te mahi o nga muka actin, me te whakanui i te hiranga o te hanganga o roto o te karihi i roto i te whakautu ahotea pūkoro.

He mea whakamiharo, i whakatauritehia e te rangahau nga urupare o nga pūtau hauora ki nga pūtau mate pukupuku. Ko nga pūtau mate pukupuku i whakaatu i te kaha ake o te kaha ki te paheketanga o waho ka whakatauritea ki nga pūtau hauora, ka iti ake te kaha ki te whakahohe i te mate pūtau hei whakautu.

Ko nga kitenga kaore i te whakanui i to maatau mohiotanga ki nga miihini intracellular matatini e uru ana ki te whakautu ahotea, engari he waahi ano hoki ki te whakawhanake i tetahi taputapu tātari mo te wehewehe i nga pūtau hauora me te mate pukupuku i runga i nga miihini pūkoro. I tenei wa, ka whakawhirinaki nga hohipera ki te arotake i nga ahuatanga penei i te rahi, te ahua me te hanganga mo te mate pukupuku mate pukupuku, kaore pea i te whakarato i nga korero i nga wa katoa.

Ko Takuta Han Zhang, he kairangahau matua o te Roopu Electron Microscopy i te National Institute for Materials Science, e kii ana ko te ine i te tohatoha kaha ka tino pai ake te tika o te taatai, he huarahi ke atu mo te aromatawai i nga ahuatanga o te pūtau.

FAQ

P: I pehea te rangahau a nga kairangahau i nga urupare pūkoro ki te pehanga o waho?

A: I whakamahia e nga kairangahau tetahi tikanga e kiia nei ko te miihini hiko ngota, e whakamahi ana i nga rangahau nano-rahi ki te tono kaha puta noa i te mata o nga pūtau.

P: He aha te rangahau i whakaatu mo te whakautu ahotea pūkoro?

A: I kitea e te rangahau ka tohatohahia nga topa tensile me te compressive puta noa i nga muka actin me nga microtubules i roto i te pūtau kia mau tonu tona ahua.

P: He pehea te rerekee o nga pūtau mate pukupuku i roto i ta ratou whakautu ki te paheketanga o waho?

A: Ko nga pūtau mate pukupuku i whakaatu i te kaha ake o te kaha ki te paheketanga o waho ki te whakataurite ki nga pūtau hauora me te iti ake te kaha ki te whakahohe i te mate pūtau hei whakautu.

P: Ka pëhea te pänga o te rangahau nei ki te mate pukupuku?

A: Ko nga kitenga e kii ana ko te ine i te tohatoha toha i roto i nga pūtau ka taea he taputapu tātaritanga hou mo te wehewehe i nga pūtau hauora me te mate pukupuku, ka pai ake pea te tika o te tātaritanga.