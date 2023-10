He Maramatanga Hou e Tatari ana: Te Whakakitenga i nga Whakamiharo o te Ao me te Whakaata Mokowhiti a Roma

Whakapaia ki te timata i tetahi haerenga whakamiharo i roto i te ao i te wa e whakareri ana te Nancy Grace Roman Space Telescope mo tana whakarewanga nui i te Haratua 2027. Na ona kaha ki te pakaru whenua, kua whakaritea tenei kaupapa NASA ki te huri i to maatau mohiotanga ki te Milky Way Galaxy me tua atu.

Ko tetahi o nga whainga tuatahi o te Roman Space Telescope ko te whakahaere i tetahi rangahau whanui mo te Galactic Bulge. Ko tenei rohe, kei te pokapū o to tatou tupuni, kua taupokina e nga kapua puehu e aukati ana i ta tatou tirohanga ki ona mea whakamiharo o te rangi. Heoi, na te tirohanga matakite infrared whakamiharo, ka taea e nga kaiputaiao te kuhu ki roto i enei arai me te iriti i nga mea ngaro kei roto.

Ma te ako i nga korakora marama e tukuna ana e nga rau miriona whetu, ka taea e te Roman Space Telescope te tautuhi i te ahua o nga momo taonga o te rangi. Ko enei ko nga exoplanets, nga whetu tawhiti, nga tinana hukapapa i roto i to tatou punaha solar, nga kohao pango, me te maha atu. Ko tana hoahoa auaha, e whakaatu ana i te tirohanga whanui me te tirohanga tino tika, na te karu karu te miihini whakamohiotanga.

Ka whakamahia e te telescope tetahi tikanga e kiia nei ko te microlensing hei kite i nga huihuinga ahurei me te hopu i te ao. Ka puta te whakarorohikotanga moroiti i te wa e tika ana nga taonga o te rangi, ka mahi te ahanoa o mua hei karaehe whakanui maori, ka whakakaha i te rama mai i nga whetu tawhiti. Ma te hopu whakaahua ia 15 meneti mo te roanga o nga marama e rua, me te whakahoki ano i tenei mahi e ono nga wa i roto i tana misioni tuatahi e rima tau, ka whai a Roman Space Telescope ki te whakaatu neke atu i te kotahi mano aorangi, me etahi kei roto pea i te rohe noho o ratou whetu.

I tua atu, ko nga tirohanga e whakahaeretia ana e te Roman Space Telescope ka whai whakaaro nui ki te maha o nga aorangi huri noa i nga momo whetu, tae atu ki nga punaha rua. I tua atu, ka whai waahi ki nga rangahau mo nga whetu neutron, nga kohao pango, nga papaka parauri, nga taonga o te whitiki Kuiper, me te whakapai ake i to maatau mohiotanga ki nga mahi ruia i roto i nga whetu.

I a tatou e tatari ana mo te whakarewatanga o te Roman Space Telescope, ka piki te tumanako mo nga kitenga whakamiharo me nga tirohanga whakapouri hinengaro kei mua. Ko to tatou mohiotanga mo te ao kua tata ki te whakawhānui ake, ka kawe mai i a tatou kanohi ki te kanohi ki nga mea whakamiharo e kore e taea te whakaaro kei tua atu o to tatou ao. Whakaritea kia miharo.

Pātai Auau

He aha te Nancy Grace Roman Space Telescope?

Ko te Nancy Grace Roman Space Telescope he misioni na NASA e whai ana ki te whakarato i te tirohanga hou o te Milky Way Galaxy me tua atu. He mea whai rawa ki te tirohanga infrared ki te titiro ma roto i nga kapua puehu e arai ana i to tatou tirohanga ki nga mea o te rangi.

He aha te Galactic Bulge Time-Domain Survey?

Ko te Galactic Bulge Time-Domain Survey he waahanga o te kaupapa a te Roman Space Telescope. E aro ana ki te ako i te rohe o waenganui o te Milky Way Galaxy, ma te whakamahi i nga kaha ahurei o te karu hei tirotiro i nga rau miriona whetu.

Me pehea e kitea ai e te Telescope Romana nga aorangi?

Ka whakamahia e te Roman Space Telescope te tikanga mo te moroiti hei kite i nga aorangi. Ka puta tenei i te wa e tika ana nga taonga, na te ahanoa o mua ka whakanui i te rama e tukuna ana e nga whetu o muri. Ma te aro turuki i enei huihuinga, ko te whainga o te telescope ki te hura i te mano aorangi.

He aha etahi atu mea tiretiera ka akohia e te Telescope mokowhiti a Roma?

I tua atu i nga exoplanets, ka kitea, ka akohia e te Roman Space Telescope nga whetu neutron, nga kohao pango, nga papaka parauri, nga taonga whitiki Kuiper, me te whai waahi ki nga rangahau o te ao.

Kia pehea te roa o te mahi a te Telescope mokowhiti a Roma?

E rima tau te kaupapa tuatahi a te Roman Space Telescope. I tenei wa, ka whakahaerehia e ia nga rangahau maha, tae atu ki te Galactic Bulge Time-Domain Survey, ki te kohikohi i te maha o nga raraunga me nga tirohanga ki te ao.